El conseller dEducació, Universitats i Ciència i portaveu de la Comunitat de Madrid, Enrique Ossorio. - @ep







El conseller d'Educació, Universitats i Ciència, Enrique Ossorio , ha alertat aquest dimarts per carta al cap d'unitat del Comitè Europeu de les Regions en matèria d'educació, Kyriakos Tsirimiagos, de la presència de la "ideologia" i l'"adoctrinament" als currículums educatius del Govern nacional i als llibres de text.





"Hem estimat que ha arribat el moment d'informar SEDEC sobre les polítiques educatives del Govern d'Espanya, que estan posant en greu risc la neutralitat a les aules", ha afirmat el conseller, a la missiva que ha estat remesa als mitjans de comunicació.





Així, explica que el Govern de Pedro Sánchez ha aprovat uns nous currículums educatius, de caràcter vinculant per a les regions, en què una part important de l'aprenentatge i l'adquisició de competències "ha estat substituïda per la ideologia, cosa contrari a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea".





" Fins i tot el Consell d'Estat ha qüestionat obertament aquests currículums per la seva falta de concreció i pel seu biaix ideològic, donant la raó a les denúncies que venim fent des de la Comunitat de Madrid ", ha apuntat Ossorio.









"CONTAMINACIÓ IDEOLÒGICA"

A més, ha postil·lat que "la contaminació ideològica" dels currículums educatius s'està començant a plasmar ara també en els continguts dels llibres de text, cosa que ha posat de manifest que "l'adoctrinament dels alumnes ja serà efectiu a partir del proper curs i ha disparat l?alarma social".





"Davant aquesta greu situació, des del Govern de la Comunitat de Madrid volem transmetre al Comitè de les Regions d'Europa la nostra disposició a facilitar i compartir qualsevol informació que se'ns requereixi sobre aquesta flagrant vulneració de drets educatius, perquè com més recollim, més possibilitats haurà que el Govern d'Espanya recapaciti i corregeixi aquesta deriva", ha traslladat el conseller.





D'altra banda, Ossorio també ha remès una carta a la ministra d'Educació, Pilar Alegría, en què ha demanat la convocatòria d'una reunió extraordinària i urgent de la Conferència Sectorial d'Educació.





L'objectiu és "garantir la neutralitat dels llibres de text i corregir aquesta situació abans del començament del proper curs". "És el nostre deure i la nostra obligació davant de la comunitat educativa i davant del conjunt de la societat", ha subratllat.





Finalment, li ha demanat també una reunió per carta al president d'ANELE, José Moyano Guzman, "en vista de la preocupació social generada per les últimes notícies sobre els continguts dels decrets estatals per a l'ordenació i els ensenyaments mínims derivats de la LOMLOE".