La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries i el centre penitenciari Port III han decidit suspendre aquest dimarts l'actuació prevista per dimecres d'un grup d'interns del centre al Concurs d'Agrupacions del Carnestoltes de Cadis a causa de la difusió d'informacions que "podrien generar un ambient hostil".





Segons ha informat l' Ajuntament de Cadis en un comunicat, des de la Secretaria General s'ha optat per suspendre l'activitat perquè considera que, després de la difusió d'informacions "que no s'ajusten a la realitat" sobre components de l'agrupació, "es podria general un ambient hostil que comportés una situació perjudicial per a aquests reclusos de cara a la seva reinserció social", l'objectiu prioritari pel qual es desenvoluparia aquest projecte amb "interns condemnats per delictes menors i de tercer grau".





Aquesta iniciativa, que respon a una activitat de reinserció, s'ha cancel·lat després d'aquestes difusions sobre l'agrupació, que acudiria com a convidada al Gran Teatre Falla amb la chirigota 'Adivina, endevinanza SA' per cantar abans de l'inici de la cinquena sessió de semifinals.





El Centre Penitenciari Port III ha comunicat en una nota que "no participarà" al certamen que tindrà lloc al Gran Teatre Falla: "L'Administració Penitenciària té l'obligació legal d'assegurar la confidencialitat de les dades de totes les persones privades de llibertat". No es donen les condicions adequades per al desenvolupament de l'activitat, el centre ha decidit no formar-ne part”.





L'Ajuntament de Cadis ha conclòs que "acata i respecta" la decisió presa per l'autoritat penitenciària i reafirma el compromís amb la reinserció social. "L'Equip de Govern manté la mà estesa per celebrar aquesta iniciativa en els propers anys", ha conclòs.