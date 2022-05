La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, durant la seva participació a Sevilla el 23 de maig a la Trobada Informativa d'Europa Press 'Andalucía Vota'.- @ep







La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas , s'ha pronunciat aquest dimarts sobre el pla d'ocupació per a Andalusia aprovat al Consell de Ministres , dotat amb 50 milions d'euros, per considerar que "intenten comprar vots amb diners públics", ja que la decisió es produeix a l'avantsala de la campanya de les eleccions al Parlament d'Andalusia de 19 de juny, que arrenca aquest dijous.





A través del seu compte personal de Twitter, Arrimadas ha col·legit d'aquest comportament que "no tenen vergonya" després de posar com a antecedent un context on ha parlat d'" esquilmar Andalusia durant 40 anys de corrupció, endollisme i atur ".





La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social ha anunciat aquest dimarts un pla d'ocupació específic per a Andalusia dotat amb 50 milions d'euros per millorar l'ocupabilitat d'aturats de llarga durada, més grans de 45 anys i joves.





A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres , Díaz ha justificat la mesura en les elevades taxes d'atur que registra aquesta comunitat, "19,5%" davant del "13,6%" de la mitjana nacional, segons ha afirmat. També ha posat èmfasi que l'atur juvenil a Andalusia "supera en gairebé sis punts" la taxa espanyola.





Ha indicat que el Govern "torna a bolcar-se amb 50 milions d'euros" per a aquest pla d'ocupació, igual que va fer l'any passat, segons ha recordat . En aquest sentit ha apuntat que l'objectiu és millorar les possibilitats de trobar una feina dels aturats de llarga durada, "un autèntic drama", segons ho ha qualificat, de més grans de 55 anys --"especialment les dones"-- i també els joves.





Díaz ha avançat aquesta mesura el mateix dia que l'Executiu ha aprovat el PERTE de l'economia social i de les cures, dotat amb 800 milions d'euros i ha llançat crítiques a l'oposició. "El Govern segueix bolcat en aquesta transformació silenciosa del nostre país mentre que l'oposició segueix bolcada en la manca de propostes i en molt de soroll" , ha llançat.