Arxiu - Un home camina al costat d'un vehicle blindat, a 6 de març de 2022, (Ucraïna). @ep







El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un acord per adquirir tres vehicles blindats per a l' ambaixada d'Espanya a Kíev (Ucraïna) per un import total de 399.505, 50 euros.





Entre les raons que ha especificat el Govern a les referències publicades després de la reunió, exposa que l'actual conflicte bèl·lic a Ucraïna està generant situacions de "greu amenaça" amb escenaris de risc "de diversa intensitat i abast".





"Aquesta situació, que afecta l'activitat i condiciona el funcionament de la representació diplomàtica espanyola i els moviments i la seguretat dels seus treballadors, requereix el subministrament d'aquests vehicles ja que el risc d'agressió a tot el país fa necessari assegurar els desplaçaments de la seva personal", ha explicat l?Executiu.





Per dotar d'aquests recursos els empleats públics s'ha procedit a la tramitació d'emergència, a l'empara de l'article 120 de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la necessitat d'actuar de manera immediata concórrer una situació excepcional".





En concret, el contracte consisteix a adquirir tres vehicles blindats per a la representació d'Espanya a Kíev per un total de 399.505,50 euros.





Segons exposa el Govern, de conformitat amb l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada, en els acords marc o sistemes dinàmics de contractació vigents, “la contractació dels serveis o subministraments inclosos en làmbit objecte del mateix al marge de la Central de Contractació de lEstat només podrà ser realitzada per lòrgan competent conforme a les normes generals de competència i procediment, amb linforme previ favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació ».





Així, aquest informe favorable "s'emetrà quan s'acrediti que els béns adjudicats o el règim de prestació dels serveis establerts no reuneixen les característiques indispensables per satisfer les necessitats concretes de l'organisme peticionari, com passa en aquest cas concret".