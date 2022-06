La verola del mico ha reobert el debat sobre si s'ha de tornar a vacunar la població mundial novament de la verola , cosa que va deixar de fer-se al voltant de 1980, ja que aquesta malaltia estava erradicada. Davant d'aquesta nova variant, en cercles mèdics es planteja el dilema sobre si els nascuts a Espanya a partir del 1980 haurien de ser vacunats. Diversos experts mèdics coincideixen que la vacunació seria positiva.





Mostres d'infecció per la verola del mico./@EP





El Ministeri de Sanitat ja ha anunciat la compra centralitzada de vacunes i antivirals juntament amb la UE per fer front a la verola del mico, ja que un dels avantatges d'aquesta vacuna, segons explica la doctora Yvelise Barrios, membre de la Societat Espanyola d'Immunologia (SEI) , és que també és eficaç en les persones que han estat contacte estret amb un positiu.







"La clínica pot ser més lleu en les persones que es vacunin després de l'exposició a un positiu", ha indicat la doctora, afegint que "ara mateix l'ús de vacuna pot estar reservat per als que han tingut un contacte estret amb un positiu i es poden beneficiar perquè atenuarien les manifestacions clíniques de la malaltia".





A més, la representant de la SEI ha afirmat que la vacuna de la verola ofereix una protecció creuada al voltant del 85% davant del virus de la verola del mico: "Són com cosins germans i sembla que sí que existeix aquesta protecció creuada i que beneficiaria a les persones que es van vacunar de forma massiva abans dels anys 80, i que va portar a l'eradicació de la verola”.







Per part seva, el pediatre i consultor honorari en matèria de vacunes per al Ministeri de Sanitat, així com cofundador de l'Associació Espanyola de Vacunologia (AEV) , el doctor José A. Navarro-Alonso assenyala que, en el moment actual, ja la vista de l'epidemiologia de 'Monkeypox' (virola del mico en anglès) als espanyols infectats, no sembla estar indicada la vacunació poblacional generalitzada.





Segons Navarro-Alonso i en coincidència amb la doctora Barrios, “l'efectivitat de la vacuna MVA-BN (vacuna antiverola de tercera generació) en profilaxi pre-exposició per evitar la infecció és del 85%”. A nivell de prevenció, "en els primers quatre dies postexposició pot atenuar les manifestacions clíniques de la malaltia", subratlla.







Els experts coincideixen que vacunar contra la verola ofereix una protecció del 85% contra la verola del mico./@EP





Des de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) , la coordinadora del Grup de Treball sobre Vacunació, Ángela Domínguez, manté que el virus de la verola i el de la verola del mico no són el mateix, si bé “són de la mateixa família per entendre'ns", de manera que la vacuna és eficaç en aquests casos. Segons les seves paraules, "s'ha observat que en les persones que estan vacunades de la verola, i que s'han exposat al virus de la verola dels micos, tenen una menor probabilitat de contraure la malaltia".





VACUNAR A TOTS ARA NO ÉS L'ESCENARI





Per tant, segons Domínguez, si es plantegés un ús ampli de la vacuna de la verola, "que no és l'escenari actual", caldria valorar quines són les persones vacunades que necessiten una dosi addicional de record, no les dues dosis que es prescrivien abans, però només en cas que s'estengui molt la malaltia.





La representant de la SEE ha assenyalat que la vacuna de la verola són dues dosis i serveix per a tota la vida, i entre una dosi i una altra han de passar 28 dies: “Els estudis certifiquen que la persona genera anticossos i queda protegit i, si estava vacunat anteriorment, amb una sola dosi seria suficient, però no es tenen dades perquè aquest escenari no s'ha estudiat. Sí que s'ha estudiat la utilització de la vacuna en persones que podien exposar-se al virus i els resultats són bons", ha afirmat coincidint amb els altres experts.