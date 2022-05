Logotip de Loteries de Catalunya, de la Generalitat.- @ep





El Comitè Català de Representants de persones amb Discapacitat ( Cocarmi) ha rebutjat la nova loteria 'La Dooble' de la Generalitat per considerar que "instrumentalitza les entitats socials i provoca confusió" a la ciutadania sobre el seu finançament.





En el seu comunicat, Cocarmi ha dit que la loteria, que celebrarà el primer sorteig el 20 de desembre i destinarà els beneficis a programes socials, preveu que les entitats sense ànim de lucre "comercialitzin participacions de números, en els quals podran sol·licitar al comprador un donatiu addicional per a l'entitat” .





"Les entitats del tercer sector social pateixen problemes de finançament des de fa més de deu anys que s'han aprofundit en cada crisi econòmica. Pensar que un producte de joc el resoldrà és un greu error", ha dit el president de Cocarmi, Antonio Guillén .





Ha afegit que la majoria de les entitats "no tenen l'estructura" per poder ocupar-se de la venda i gestió econòmica d'aquesta loteria, i ha dit que suposaria un sobreesforç i una responsabilitat per als equips de les entitats.





Loteries de Catalunya va anunciar La Dooble per donar suport al teixit associatiu de Catalunya com a associacions esportives, entitats culturals i de caràcter social, i ofereix un premi per al jugador individual i una altra per a les entitats que contribueixen a la prosperitat i la cohesió social.