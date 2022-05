Pere Aragonès i Josep Maria Argimon, juntament amb altres institucions, a la visita a l'edifici Ripoll de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell - @ep







La Conselleria de Salut de la Generalitat ha inaugurat aquest dimarts l?edifici Ripoll, una ampliació de l ?Hospital Parc Taulí de Sabadell (Sabadell) que ha rebut una inversió de 20 milions d?euros.





A la inauguració de l'edifici, pensat inicialment com a mòdul per al Covid-19 i que actualment permetrà reorganitzar espais del centre, hi han assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon , entre d'altres persones.





El nou edifici es posarà en marxa el 13 de juny i compta amb 96 llits repartits en tres plantes: la primera, per a crítics i semicrítics; la segona per a hospitalitzacions, i la tercera per a pediatria.





La planta de pediatria connectarà amb l'edifici Taulí de l'hospital i, així, "tots els serveis matern infantils" estaran units, ha explicat el director general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Joan Martí.





Martí ha assegurat que aquesta ampliació permetrà descongestionar les urgències, tot i que ha especificat que també està pensada perquè sigui autònoma “i es pugui bloquejar” si es declara una nova pandèmia.









65 MILIONS D'INVERSIÓ

Argimon ha remarcat que s'ha construït en vuit mesos i tres setmanes i que, fins al 2023, s'hauran invertit un 65 milions d'euros en centre hospitalari.





A més de l'edifici Ripoll, també s'està en marxa la reforma de diferents plantes a l'edifici Taulí, l'ampliació d'una quarantena de llits UCI i el Frontal Gran Via, que copen els 65 milions d'inversió.





Aragonès ha recordat que l'estiu del 2020, després de la primera onada, "s'ho va alinear tot" per projectar aquesta tipologia de blocs hospitalaris i donar resposta al coronavirus.





Aquest model s'ha replicat a altres hospitals, entre els quals ha citat l'Arnau Vilanova de Lleida, el Moisès Broggi de Sant Joan Despí i l'hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona (Barcelona).









SUPORT A CARMEN CAPS

Aragonès ha manifestat el seu suport a la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, a l'exdirector del CatSalut Adrià Comella, l'exdirectora de l'àrea d'Organitzacions i Professionals del CatSalut Sara Manjón i l'exdirector de Serveis del departament Xavier Rodríguez, per la investigació al retard a la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils.





Ha titllat d'"injusta i injustificada" l'acusació i ha recalcat que ho han donat tot per salvar vides i protegir la ciutadania, enaltint la campanya de vacunació que ha qualificat de gran.