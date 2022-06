Rafa Nadal ha tornat a demostrar que no hi ha ningú comparable a la seva figura sobre la terra batuda de París. El manacorí ha derrotat Novak Djokovic per classificar-se per a les semifinals de Roland Garros.





Nadal i Djokovic, al final del seu enfrontament. Foto: Roland Garros





Era impensable que aquest nou cara a cara entre dos dels grans noms del tennis del segle XXI no acabara convertit en un nou clàssic, amb èpica, girs de guió i de més de quatre hores de durada.





Acostumat a haver de remontar, Nadal es va adjudicar el primer set , per un clar 2-6. El domini del manacorí va continuar durant els tres primers jocs de la segona mànega, però llavors el partit va canviar de rumbo; el serbi va reaccionar per tancar a favor seu el segon set (6-4) i empatar el matx.





El tercer set , clau per afrontar la recta final amb calma, va tornar a caure de banda de Nadal , novament per un 2-6, però el balcànic va voler vendre cara la seva pell i va ser necessari marxar fins al tie break del quart set perquè el partit, ja a la madrugada d'aquest dimecres, arribés a la seva fi.





Així, Nadal espera accedir a una nova final de Roland Garros. El seu darrer obstacle serà l'alemany Alexandr Zverev.