La nova ordenança de mobilitat entra en vigor demà dimecres, 1 de juny, després de la seva aprovació definitiva amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província. El nou text prioritza la protecció dels vianants i millora la regulació dels nous modes de transport, com els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), per a garantir la seguretat viària.





El paer en cap, Miquel Pueyo, acompanyat del primer tinent d'alcalde, Toni Postius, i del regidor de Mobilitat, Joan Ramon Castro, ha explicat que la Paeria posarà en marxa una campanya per a difondre les novetats en la normativa i també el conjunt del seu contingut, per tal de facilitar el seu coneixement i compliment per part de tota la ciutadania, com a vianants i usuaris dels diferents mitjans de transport.





@Aj. de Lleida





Pueyo ha explicat que arran dels canvis en la mobilitat produïts en els últims anys, especialment amb la irrupció dels patinets elèctrics i la conversió de Lleida en Ciutat 30, "ara tocava fer una actualització en profunditat de tota la normativa, perquè la ciutadania ha de tenir clar quines són les normes i les regles. La Guàrdia Urbana està fent una tasca molt important en aquest àmbit, no només sancionant quan toqui, sinó també fent una tasca de pedagogia, però evidentment volem que també disposi de les eines i el marc legal necessari per a actuar".





"Amb aquesta nova ordenança hem volgut prioritzar la seguretat viària i la protecció dels vianants, que són els més fràgils. Per aquest motiu, el nou text deixa clares les diferents tipologies de carrers a la ciutat i es defineix millor quines són les àrees prioritàries per als vianants, on la velocitat dels vehicles no podrà superar els 10 o els 20 km/h, segons els casos. I pel que fa als patinets queda molt clar que, com a norma general, han de circular pel carril bici i per calçades amb límit de 30 km/h. Per tant, no poden circular per la vorera i la Guàrdia Urbana actua amb multes i moltes vegades fent pedagogia perquè això no es produeixi", ha afegit Pueyo.





Per la seva banda, Postius ha assenyalat que l'ordenança vigent fins ara estava "desfasada i molt centrada en el vehicle de motor" i calia fer-ne una de nova que incorporés els canvis apareguts en els darrers anys, fos molt més explícita amb la regulació dels VMP i protegís més al vianant. "Aquesta ordenança és fruit d'un procés de gairebé dos anys amb reunions de caràcter tècnic en el qual van participar tant les plataformes d'usuaris dels VMP i a favor de la bicicleta, la Federació d'Associacions de Veïns, la Direcció General de Trànsit, els taxistes, els conductors de busos, la Guàrdia Urbana i els grups municipals. Ha de marcar un punt d'inflexió en la mobilitat a Lleida", ha destacat Postius.





A més, el primer tinent d'alcalde ha destacat que aquesta actualització de la normativa vindrà acompanyada de la transformació que suposarà la inversió d'uns 10 milions d'euros en polítiques de mobilitat gràcies als fons europeus, que "ens permetran no només implementar per imperatiu legal la Zona de Baixes Emissions (ZBE) sinó també fer moltíssimes actuacions per pacificar els carrers, ampliar les voreres i facilitar el desplaçament de persones amb problemes de mobilitat, perquè els protagonistes als carrers no han de ser els vehicles, sinó els veïns i veïnes". La regulació de la ZBE també s'elaborarà amb un procés participatiu previ, ha declarat.





El regidor de Mobilitat, Joan Ramon Castro, ha assenyalat que la nova ordenança es regeix per una piràmide de la mobilitat amb el vianant com a prioritat i el vehicle de combustió privat com el menys prioritari. "L'articulat és molt concret i extens perquè no pugui haver-hi dubtes. Fins ara, només hi havia un article que regulava tant la bicicleta com els patinets i ara hi hem destinat tot un capítol", ha afirmat.





Sancions a VMPLa Guàrdia Urbana ja està fent des de fa temps una tasca de control i prevenció de la seguretat viària amb el VMP, tant pel que fa als avisos i advertiments, com a les sancions, ha assenyalat l'alcalde. Durant els primers cinc mesos de l'any s'han imposat un total de 383 sancions a usuaris d'aquests patinets elèctrics, la majoria (230) per circular sense casc obligatori o per passar per la vorera, una zona de vianants o un altre lloc protegit (59). En el mateix període s'han imposat 14 sancions a ciclistes i 10 a vianants.





Novetats de l'ordenança





La principal novetat de l'ordenança és la regulació amb major detall i precisió de la circulació de bicicletes i els diferents tipus de patinets, sempre mantenint la prioritat pel vianant com a criteri general. Això es concreta en la regulació següent:



• Ciclistes per la vorera. Està prohibit circular per la vorera com a norma general, excepte si la senyalització ho permet o pels guals habilitats quan el carril bici la creua. Els ciclistes menors de 14 anys sí que poden circular per totes les voreres i poden anar acompanyats per un major d'edat, amb bicicleta o sense.



• Patinets per la vorera. Els VMP tenen prohibit circular per la vorera com a norma general, excepte si la senyalització ho permet o pels guals habilitats quan el carril bici la creua.



• Ciclistes per les zones de vianants (places, passeigs centrals, carrers de vianants...). Poden circular per totes aquestes zones, excepte si la senyalització ho prohibeix específicament (per exemple, a l'Eix Comercial la senyalització ho prohibeix de 21 h a 9 h).



• Patinets per les zones de vianants (places, passeigs centrals, carrers de vianants...). Està prohibit circular amb VMP per aquestes zones com a norma general, excepte si la senyalització ho permet pels VMP o per les bicicletes. Per exemple, poden circular per la plaça Ricard Vinyes, les passarelles del riu o pel passeig central del carrer Doctora Castells, perquè hi ha senyals que permeten circular-hi amb bicicleta, però no pel passeig central de la Rambla de Ferran.



• Quan un pas de vianants uneixi dos espais per on poden circular bicicletes i patinets i no existeixi un pas ciclista, els ciclistes i usuaris de VMP tindran prioritat de pas. Si hi ha semàfor, han d'obeir les indicacions del destinat als vianants. Per exemple, als passeigs centrals de les rambles Corregidor Escofet i Doctora Castells, si un ciclista creua pels passos de vianants que uneixen els diversos trams del passeig, pot fer-ho a sobre de la bici i la resta de vehicles els han de deixar passar primer perquè tenen prioritat de pas.



• Es millora la definició i els usos del "carrer residencial", indicat amb un senyal específica (S-28).



o Els vianants hi poden caminar i travessar el carrer per qualsevol punt.



o El límit de velocitat per als vehicles és de 20 km/h.



o Vianants, ciclistes i VMP tenen prioritat de pas respecte a la resta de vehicles. És a dir, se'ls ha de deixar passar primer.



o Ciclistes i VMP poden circular en ambdós sentits de la marxa, encara que el carrer sigui de sentit únic per la resta de vehicles.



o Els vehicles motoritzats només poden estacionar en els espais indicats amb senyalització. Si no hi ha espais delimitats, NO s'hi pot estacionar.



• Els vianants no poden caminar ni aturar-se al carril bici. Poden travessar-lo per qualsevol punt, però només tenen prioritat de pas en els passos senyalitzats



• Aparcament de bicicletes i VMP. Si no hi ha aparcaments específics o estan ocupats, poden lligar els vehicles als elements del mobiliari urbà autoritzats. Els llocs permesos, sempre que no dificultin el seu ús o impedeixin el pas de vianants o vehicles, són els senyals de trànsit, els fanals i les tanques. En canvi, no es permet lligar-los a arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres i marquesines de transport (bus i taxi).



• Estacionament de vehicles a la zona blava. Durant l'horari d'estacionament regulat, només poden aparcar a la zona blava (abonant la tarifa corresponent) els vehicles següents: turismes, vehicles mixts adaptables, automòbils de tres rodes, quadricicles (lleugers i pesats) i furgonetes de menys de 3,5 tones de pes màxim.