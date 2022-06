Els veïns de la Plataforma Stop Concerts al Fòrum han augurat “un problema amb l'incivisme, la neteja i la seguretat ” durant la celebració del festival de música Primavera Sound , que arrencarà aquest dijous i durarà dos caps de setmana.





Residents a la part alta del barri del Besòs i el Maresme han explicat que la zona propera al recinte s'omple de centenars de persones "perjudicant el passeig o la rutina dels veïns" , i també han criticat problemes com la venda d'alcohol.





Arxiu - Primavera Sound Festival Barcelona. Fitxer. - ROLF KLATT / PRIMAVERA SOUND - Arxiu





Així mateix, han lamentat la restricció d'accés a la zona de banys del Fòrum per la celebració del festival, mesura que sí que permet el pas a persones amb diversitat funcional que vulguin utilitzar el servei municipal de bany assistit.





Integrats a la mateixa plataforma, els veïns de Diagonal Mar creuen que el seu "principal problema" seran els cotxes dels assistents al festival, perquè ja no es pot aparcar al passeig marítim, on abans hi havia zones sense urbanitzar que feien la funció d'aparcaments .





A més, han apuntat que per primera vegada hi haurà una sortida a l'emplaçament de la plataforma del Zoo Marí: "El botellón pot ser més gran" , han sostingut els veïns, perquè és una zona sense tanques i amb jardins.





A Diagonal Mar, els representants del veïnat també han lamentat les molèsties pels "ecos múltiples" que generen els equips de so al recinte del Fòrum, encara que celebren haver reduït en cinc decibels el límit permès, passant dels 110 als 105 de aquesta edició.





La plataforma Stop Concerts ha demanat a l'Ajuntament que "compleixin" les mesures de seguretat i neteja que han pactat a les reunions amb els veïns i l'organització del festival.





CONSUM D'ALCOHOL





Fonts municipals han detallat que portaran a terme una "campanya als locals de concurrència pública i altres establiments" com a botigues per informar de la normativa en l'expedició i consum de begudes alcohòliques, i de les seves conseqüències en cas d'infringir-la.





A més, també faran un servei específic de prevenció i control de la venda ambulant, consum d'alcohol i "substàncies prohibides, especialment a les zones residencials".





NETEJA





Pel que fa als reforços dels serveis de neteja, fonts de l'Ajuntament han detallat que s'amplien fins al carrer Cristòbal de Moura, interiors de les pomes del carrer Llull, el centre comercial Diagonal Mar i els accessos al metro del Besòs Mar i El Maresme Fòrum.





També augmentaran els serveis d'escombrada, neteja amb aigua, i diferents reforços de buidatges d'escombraries, en unes accions que s'aplicaran des de dijous a la tarda fins dilluns al matí durant els dos caps de setmana del festival, han concretat les mateixes fonts.