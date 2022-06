Diverses persones dipositen flors a l'aniversari dels atemptats del 17 d'agost del 2017, al Memorial de la Rambla el passat 17 d'agost del 2021, a Barcelona. Lorena Sopêna / Europa Press





La tesi de Driss Oukabir i Mohamed Houli , dos dels condemnats pels atemptats de Catalunya del 2017 volen que se'ls apliqui la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que va donar la raó a l'etarra Xavier Atristain perquè considera que es van vulnerar els seus drets per no permetre'l triar un advocat durant les hores en què va romandre detingut en règim d'incomunicació. El mateix argument que ells diuen que es pot aplicar als seus casos i pel qual diuen que “han de ser absolts”.





El recurs de Driss Oukabir davant la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional es va conèixer la setmana passada i Mohamed Houli ha estat presentat a continuació segons ha informat en exclusiva aquest dimecres El Confidencial.









Cal recordar que tots dos han estat condemnats a 46 ia 53 anys i mig de presó, respectivament, per delictes de pertinença a organització terrorista o fabricació d'aparells explosius . Des de fa un any la Sala d'Apel·lacions revisa els seus recursos ampliats ara basant-se en la doctrina Atristain, amplien amb aquest argument.







LA FISCALIA DEL SUPREM JA HA REBUTJAT APLICAR LA DOCTRINA ATRISTAIN DE FORMA GENERALITZADA I AUTOMÀTICA





Només conèixer-se la jurisprudència que senti la sentència de l'anomenada doctrina Atristain la Fiscalia del Tribunal Suprem es va oposar a aplicar-la de forma general i automàtica als etarres que pretenen fer-la servir per poder sortir de presó





El Tribunal Europeu de Drets Humans ( TEDH) favorable a Xabier Atristain Gorosabel va dictaminar que no permetre Atristain triar advocat quan va ser detingut el 2010 i es trobava en règim d'incomunicació va poder impactar en la confessió inicial i en el judici posterior, i va condemnar Espanya a indemnitzar-lo amb 12.000 euros per danys morals i 8.000 en concepte de despeses i honoraris.





La Fiscalia s'oposa a la revisió de la condemna d'Atristain, sentenciat a 17 anys, perquè entén que no concorren els supòsits normatius i perquè la condemna es va basar en més proves al marge de la seva declaració, si bé la decisió del TEDH va concloure que la prohibició d'elegir advocat "va ser tal que va soscavar l'equitat del procés penal posterior en la mesura que la declaració inicial incriminatòria del demandant va ser admesa com a prova".





A més, el Ministeri Públic sosté que no es pot fer una aplicació automàtica de la sentència d'Estrasburg a supòsits diversos, sinó que l'anàlisi s'ha de fer de manera individualitzada.





Després d'aquesta sentència, que la Gran Sala del TEDH va rebutjar reexaminar a petició de l'Advocacia de l'Estat, Atristain va sortir de la presó el 17 de febrer i les associacions de víctimes van mostrar la por que sigui un precedent per a una excarceració massiva de presos etarres





De fet, l'exdirigent d'ETA Iratxe Sorzabal ha invocat el cas d'Atristain per sol·licitar al Tribunal Suprem que revoqui la condemna a 24 anys i mig de presó per un doble atemptat.





UN ABANS I UN DESPRÉS A LA LLUITA ANTITERRORISTA A ESPANYA





Experts jurídics s'inclinen per descartar que la sentència del TEDH sigui aplicable a les condemnes, ja que es basen en un conjunt de proves que van molt més enllà del temps que van estar incomunicats tots dos gihadistes .





En el cas de Mohamed Houli , cal recordar que va gravar un vídeo en què se'l veia a la casa on van fabricar explosius al costat de dos membres més de la cèl·lula terrorista que va atemptar a Catalunya l'agost del 2017. Les imatges van ser revelades per la Fiscalia durant el judici i se'ls veu manipular diferents substàncies mentre llancen tota mena d'advertiments: "Ens ha triat entre milions d'homes per fer-vos plorar sang", arriba a dir-ne un.





Jutges i fiscals de l'Audiència Nacional, tot i això, assumeixen que amb aquesta sentència un abans i un després en la lluita judicial contra el terrorisme.