El president nord-americà, Joe Biden , ha anunciat aquest dimarts que els Estats Units enviaran nous sistemes de llançament múltiple de coets (MLRS) a Ucraïna per fer front a la invasió russa i colpejar "objectius clau", en un article d'opinió publicat al diari 'New York Times'.





Joe Biden @ep





" Proporcionarem als ucraïnesos sistemes de coets i municions més avançades que els permetran colpejar amb més precisió objectius clau en el camp de batalla a Ucraïna ", ha recalcat Biden.





Així, ha explicat que els Estats Units s'han mogut "ràpidament per enviar a Ucraïna una quantitat significativa d'armament i munició perquè pugui lluitar al camp de batalla i estar en la posició més forta possible a la taula de negociació".





El mandatari nord-americà no ha precisat quin tipus de sistemes són els que enviaran a Ucraïna, però un alt funcionari de la Casa Blanca ha aclarit que es tracta dels sistemes HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, per les sigles en anglès), que són múltiples llançacoets muntats en vehicles blindats lleugers.





Els funcionaris han afirmat que els HIMARS estaran equipats amb municions que permetran a Ucraïna llançar coets a uns 80 quilòmetres , tal com ha recollit la cadena nord-americana CNN.





Un abast molt menor que el màxim d'aquests sistemes, l'anomenat sistema de coets d'artilleria d'alta mobilitat M142 (HIMARS), està capacitat per assolir objectius a uns 300 quilòmetres de distància.





" No busquem una guerra entre l'OTAN i Rússia. Per molt que estigui en desacord amb el president de Rússia, Vladimir Putin, i consideri que les seves accions són un ultratge, els Estats Units no intentaran provocar la seva destitució a Moscou ", ha emfatitzat Biden .





L'inquilí de la Casa Blanca ha confirmat aquesta decisió posant èmfasi que encara que la guerra a Ucraïna només acabarà a través de la diplomàcia, "cada negociació reflecteix els fets sobre el terreny".





"Mentre els Estats Units o els nostres aliats no siguin atacats, no ens involucrarem directament en aquest conflicte, ni enviant tropes nord-americanes a lluitar a Ucraïna ni atacant les forces russes", ha sentenciat el president nord-americà.