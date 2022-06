Arxiu - Habitatges de lloguer - EUROPA PRESS - Arxiu





La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha obert la convocatòria per demanar el Bono Lloguer Jove amb ajudes de 250 euros, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.







Els ajuts es podran demanar a partir del 8 de juny i fins al 17 de juny i es resoldran per ordre de presentació de sol·licitud, sempre que la documentació estigui completa, i fins a la fi del finançament disponible.





El Bono anunciat el gener passat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana preveu ajudes mensuals per pagar el lloguer a joves d'entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits.





Entre els requisits hi ha la residència a Catalunya i que el lloguer sigui de residència habitual i permanent, tenir una font regular d'ingressos, tenir un contracte de lloguer, estar empadronat a l'habitatge, no haver de cap mes de lloguer i que cap persona de la unitat de convivència tingui un habitatge o una relació familiar fins al segon grau amb el propietari.





L'ajuda s'atorgarà si els ingressos són iguals o inferiors a 24.301,57 euros bruts anuals el 2022, i el preu del lloguer no podrà ser superior a 900 euros per habitatge o 450 euros per habitació a l'àmbit metropolità de Barcelona.





A la resta de la província de Barcelona ia la de Girona els límits són de 650 euros per habitatge o 350 euros per habitació, i de 600 euros per habitatge i 300 euros per habitació a Tarragona i Lleida.





El secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat, Carles Sala, ha assegurat que “la dotació pressupostària és clarament injusta i insuficient” i que a Catalunya se'n podran beneficiar 10.000 persones.