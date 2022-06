Resulta curiós comprovar que, així com durant l'època colonial pràcticament no es va produir cap narrativa sobre el Sàhara llavors espanyol, després del precipitat abandonament de la potència administradora ha sorgit un corrent literari que no ha deixat de tenir continuïtat, al punt que en aquests darrers mesos han estat diversos els nous títols que han anat apareixent. Caldria, a més, afegir, que dins aquesta fèrtil emergència del tema saharià com a element inspirador de la creació literària hi ha un sector amb característiques pròpies i és el de la narrativa infantil i juvenil, amb alguns autors especialitzats. Aquest és el cas de Gonzalo Moure, l'obra del qual compta, a més, amb reconeixements fefaents que avalen la seva excel·lència.





Moure va publicar el 2002 un inspirat conte infantil titulat “Paraules de Caramelo” (Anaya) l'èxit del qual va ser tan significat que va merèixer ser escenificat per a titelles, convertit en espectacle i inspirat un curt cinematogràfic. Doncs bé, vint anys després ha merescut una segona edició, especialment bella gràcies a la inserció d'una col·lecció d'il·lustracions de María Girón.







L'autor explica que el relat li va ser inspirat durant una de les visites als campaments de refugiats a conseqüència de la relació que va tenir amb una nena sorda, Fatumetsu, que tenia cura de les cabres de la seva família i li va ensenyar una cria de camell mentre mamava de la seva mare i li va demanar que li interpretés el seu llenguatge que hi havia entre tots dos. A partir d'aquí va sorgir aquesta història el protagonista de la qual és un nen sahrauí anomenat Kori. Té vuit anys, és sordmut, viu al campament de refugiats de Smara i intenta desxifrar el que sospita que és el llenguatge dels camells. “Kori creu que els camells també parlaven perquè movien els llavis com les persones. Kori no sabia que el camell s'empassa primer tot el que li cap a l'estómac, després el torna a la boca i el va remugant a poc a poc després. El moviment de les seves mandíbules i els seus llavis, remugant, el feia creure a Kori que els camells deien paraules”.





El nen coneix un huar, un cadell de camella, amb qui s'encarinya i que bateja com a “Caramelo” pel color dels cabells. La relació entre tots dos es consolida progressivament i Kori creix i va l'escola, on aprèn a escriure i tradueix el que sembla llegir a la boca del camell en forma de poemes. Però amb el temps Caramelo també es fa adult i li arriba l'hora en què ha de ser sacrificat.





Kori decideix evitar la mort de qui s'ha convertit més que en la seva mascota en el seu únic amic i decideix fugir amb Caramelo en direcció al sud, cosa que provoca el natural sobresalt a la seva família i campament i dóna peu a una expedició de rescat encapçalada per el seu oncle. Quan els troben i tornen amb els seus captors al punt de partida, el destí de Caramelo està sentenciat. Kori ha d'acceptar el seu sacrifici, però tradueix l'últim missatge del seu amic que li diu: “No ploris perquè s'acabi la vida, pensa que hem viscut. Jo ho accepto, me'n vaig amb el teu record a les pastures del cel… I mentre tu visquis, jo sempre estaré amb tu”.





Un relat senzill d'acusada intensitat poètica que posa en relleu les qualitats innates en qualsevol nen al marge de les condicions personals i suscita la complicitat i el respecte entre l'ésser humà i els animals.