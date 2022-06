El Tribunal Suprem ha prohibit a un youtuber pujar vídeos a aquesta plataforma durant cinc anys per donar galetes amb pasta de dents a un indigent per humiliar-lo. Els jutges han estimat un recurs de la Fiscalia i entenen que cal mantenir aquesta prohibició que li va imposar en un primer moment un jutjat de Barcelona . Tres magistrats hi han votat en contra i faran vots particulars.





Tribunal Suprem @ep





Segons ha publicat el Diario.es , els fets van passar el 2017 , quan aquest youtuber va acceptar un repte i va decidir donar pasta de dents camuflada en una galeta a un home de nacionalitat romanesa. La víctima, que vivia i pidolava als carrers de Barcelona i tenia problemes d'alcoholisme, va acceptar les galetes sense saber que tenien pasta de dents juntament amb un bitllet de 20 euros. Va vomitar i va tenir malestar estomacal i va sentir por, segons va explicar al jutge, per les possibles conseqüències de tot això.





El condemnat va gravar el procés i va fer bromes sobre això. " La veritat és que se sent bé quan ajudes una persona " , va dir . També va fer broma amb la pobresa de la seva víctima: " Això l'ajudarà a netejar-se les dents, que crec que no es netejarà les dents en un parell de dies o des que es va tornar pobre ", va concloure.





Tal com va explicar elDiario.es el mes de febrer passat, la sala segona de l'alt tribunal estudiava tant el recurs de l'acusat demanant l'absolució com el de la Fiscalia demanant que la seva condemna impliqués l'allunyament de la plataforma YouTube. En un primer moment un jutjat penal va optar per imposar-li 15 mesos de presó però també li va prohibir pujar vídeos a aquesta plataforma durant cinc anys. L'Audiència Provincial de Barcelona va mantenir la condemna de presó - que no ha de complir obligatòriament entre reixes - però va retirar l'ordre d'allunyament. També es va mantenir la indemnització de 20.000 euros.





Va ser la Fiscalia la que, després d'impulsar l'acusació, va portar fins al Tribunal Suprem la petició de mantenir aquest allunyament del youtuber de la xarxa social, una petició inèdita fins ara a la història de la sala segona. Els jutges tenien previst estudiar aquest assumpte en un ple del mes de febrer, però les deliberacions es van endarrerir per sobrecàrrega de temes a la reunió.





D'aquesta manera, queda ratificada la seva condemna de 15 mesos de presó per un delicte contra la integritat moral, que no implica la seva entrada obligatòria a la presó. " Suposa un tracte degradant on n'hi hagi " , va dir el jutjat penal que va condemnar el jove en primera instància , afegint que aquest tipus de delictes " multipliquen " l' estigmatització de gent que viu al carrer i sense ingressos . " S'imposarà a l'acusat la prohibició d'acudir al lloc del delicte, és a dir, la xarxa social de YouTube durant 5 anys ", va dir la jutgessa.





Una decisió que posteriorment va anul·lar l'Audiència de Barcelona. " El delicte es va cometre a la via pública quan va lliurar les galetes, la inserció i difusió d'aquest vídeo forma part de l'esgotament del delicte. La xarxa social YouTube no és el lloc on s'ha comès el delicte ", va dir llavors el tribunal .





La decisió de la sala penal del Tribunal Suprem no ha estat unànime i en els propers dies es coneixerà la resolució completa amb tots els arguments que donen la raó a la Fiscalia en el seu recurs. També es coneixeran els vots particulars dels tres magistrats que han votat en contra d'expulsar-lo de YouTube durant un lustre.