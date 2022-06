Wallbox ha arribat a un acord amb Free Now per facilitar la transició a l'elèctric dels taxistes que collaboren amb la plataforma, segons un comunicat conjunt aquest dimecres.







Una imatge d'arxiu d'un taxi de Barcelona. Foto: Europa Press





Els taxistes tindran un descompte per instal·lar punts de recàrrega a casa, que comptaran amb una garantia i Wallbox els oferirà la possibilitat de tramitar tota la documentació dels punts i dels ajuts del pla Moves III del Govern central.







El vicepresident de vendes de Wallbox, Moisés Barea, ha assenyalat el convenciment que els carregadors de l'empresa "facilitaran la feina als conductors de Free Now".





La directora general de Free Now a Espanya, Isabel García, ha explicat que l'elevat cost d'adquisició és una de les principals barreres per a la transició al taxi elèctric, per la qual cosa busquen acords perquè "aquesta barrera sigui més baixa".





El percentatge de taxis elèctrics a la flota de Free Now ha augmentat un 73% des de començaments d'any, amb un increment del 118% a Barcelona i del 57% a Madrid.