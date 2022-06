Un total de 7.399.000 contribuents ja han rebut la devolució de més de 4.895 milions d'euros superats els dos primers mesos de campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2021 , de manera que ja han estat abonades el 80,8% de les sol·licituds de devolució realitzades de moment i el 73,4% dels imports a tornar que s'han sol·licitat.





Fins ara, l'Agència Tributària destaca que ha abonat un nombre equivalent de devolucions a les pagades l'any passat en les mateixes dates , malgrat que les mateixes presentacions amb sol·licitud de devolució baixen lleugerament, un 1,6% en número i un ,7% en import.





En paral·lel, ja s'han presentat més de 2.966.000 declaracions amb resultat a ingressar (+9%) per part de contribuents que han optat per agilitzar la presentació, ja que no han de fer els primers pagaments fins al final de la campanya.





La campanya arriba ara al terç final i, en total, ja han presentat la seva declaració per vies no presencials 12.990.000 contribuents, 164.000 més que l'any passat en les mateixes dates (+1,3%).





Al conjunt de la campanya està prevista la presentació de 21.921.000 declaracions, un 0,9% més que l'any passat, i d'aquest total s'espera que 14.350.000 donin dret a devolució (dos terços del total i un 1, 1% més que l'any anterior) per un import estimat de 11.122 milions d'euros (5,8% més).





També es preveuen 5.971.000 declaracions que cal ingressar (un 1,5% menys), per import de 13.400 milions d'euros.





INTERNET, CANAL PRINCIPAL





Per vies de presentació, a més de la pàgina web de l'Agència Tributària ( sede.agenciatributaria.gob.es ) com a canal telemàtic principal, també s'han presentat més de 365.000 declaracions a través de l'aplicació mòbil de l'Agència (+1,6 % que el passat any), de les quals 264.000 es corresponen amb presentacions 'en un sol clic' i la resta són contribuents als quals l''app' ha derivat a la web de l'AEAT per realitzar alguna modificació i han tornat a la aplicació per concloure la presentació.





En tot cas, i igual que el passat any a aquestes dates, la principal alternativa no presencial a la web de l'Agència per presentar la declaració segueix sent el pla 'Le Llamamos' de confecció de declaracions de Renda per telèfon , per al qual ja han demanat cita prèvia més de 968.000 contribuents i dels quals ja compten amb la declaració presentada més de 739.000.





L'any passat any la campanya va concloure amb una xifra rècord de més de 1.153.000 declaracions presentades per aquesta via telefònica (el 70% de totes les declaracions que es van fer amb assistència personalitzada) que permet atendre els contribuents fins al final de la campanya sense necessitat de desplaçaments i de manera personalitzada.





Així, els contribuents menys habituats a les noves tecnologies tenen una alternativa potent a l'assistència en oficines que comença ara, podent accelerar la presentació i, d'aquesta manera, també la devolució que correspongui.





PLA 'LI ANOMENEM'





El funcionament és el ja habitual per a aquest servei: una vegada que el contribuent demana cita (es recomana la sol·licitud per internet o mitjançant servei automàtic al 91 535 73 26, o al 901 12 12 24) i tria horari de matí o de tarda, el sistema us proposa un dia i una hora en què rebrà la trucada de l'Agència Tributària.





En favor de la pròpia agilitat del servei, resulta molt convenient que el contribuent tingui disponible la informació i la documentació necessària per fer la declaració quan li truqui l'Agència.





ATENCIÓ A OFICINES





Alhora, des d'avui l'Agència Tributària complementa aquesta assistència personalitzada per telèfon amb l'habitual servei de confecció de declaracions a les oficines prèvia cita , que prestarà en col·laboració amb CCAA i ajuntaments, igual que en el cas del pla 'Le Llamamos' .





Amb aplicació de mesures de distància de seguretat i control d'aforaments, l'assistència a les oficines es continuarà prestant amb un esquema d'obertura progressiva, de manera que es pugui ajustar la capacitat d'absorció que tinguin els centres d'atenció.





Per tant, i igual que els anys anteriors, si en un moment donat el contribuent no troba cites disponibles, això no significarà que no quedin cites, sinó que es tornaran a obrir més cites els dies següents.





En tot cas, l'Agència recomana no esperar aquesta nova obertura, sinó optar pel servei 'Le Llamamos', que continuarà comptant amb capacitat suficient d'absorció de la demanda.





Com cada any, a fi de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, l'Agència recorda els ciutadans que poden anul·lar la seva cita per qualsevol de les vies habilitades per obtenir-les si han decidit no fer-ne ús .