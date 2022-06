El mes de maig del 2022 ha estat el cinquè mes de l'any més càlid a Espanya des que hi ha registres, segons l'informe mensual de Meteored que augura una primera quinzena de juny d'escasses precipitacions i amb temperatures superiors a les normals a la mitjana normal.





El director de meteorologia de Meteored, José Antonio Maldonado , ha explicat que tant la mitjana de les temperatures màximes com la mitjana mensual mostren les dades més altes des que el 1961 van començar els registres fiables.





Sol @ep





Així, Maldonado precisa que la temperatura mitjana mensual a Espanya per al període de referència 1981-2010 és de 16,6 graus centígrads (ºC) però el maig del 20211 s'ha superat "holgadament" amb una anomalia propera als 3ºC. Tot i això, el meteoròleg assenyala que les dades encara són provisionals i estan pendents de validació.





Pel que fa a les precipitacions, el maig del 2022 contrasta amb els mesos de març i abril, ja que aquest cinquè mes de l'any ha estat molt sec i els embassaments estan per sota de la meitat de la seva capacitat. Fa un any arribaven al 60 per cent.





No obstant això, Meteored pronostica que els primers dies de juny estaran marcats per les precipitacions a les regions més occidentals , especialment a Galícia i Astúries, amb pluges localment intenses, així com al nord-oest de Castella i Lleó, Extremadura, i de manera aïllada a Huelva i les Canàries. També hi ha la possibilitat que es desenvolupin nuclis tempestuosos poc rellevants a la franja central de la Península.





Al terç occidental les temperatures seran les habituals a l'època, mentre que al terç oriental els valors seran més elevats, sobretot a la Vall de l'Ebre on es podrien sobrepassar els 35 ºC.





Respecte a la segona setmana de juny, Maldonado preveu pluges escasses a gran part del país i en àmplies regions ni tan sols es registraran . Sí que podria ploure a la cornisa Cantàbrica i haver-hi tempestes aïllades en punts de muntanya de l'interior peninsular, en principi sense pluges copioses ni calamarsa.





Pel que fa a les temperatures, estaran lleugerament per sobre de les habituals a Galícia, les regions cantàbriques, les proximitats de la costa mediterrània, les Balears i les Canàries; i podran sobrepassar clarament els valors normals de l'època a la resta del país.