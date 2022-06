El favorit de tots, Tom Holland, fa un any més avui. L'actor britànic és conegut per les seves interpretacions inspirades en pel·lícules com La meva vida ara, Al cor del mar i El diable a tota hora . El seu treball ha valgut a la jove estrella diversos elogis, com ara el Premi de Cinema de l'Acadèmia Britànica, els Premis Saturn i fins i tot un rècord mundial Guinness. L'actor potser és més conegut per interpretar el paper titular a Marvel's Spider-Man: Homecoming, fet que converteix Tom Holland en l'actor més jove a interpretar el superheroi. Va repetir el paper a les seqüeles Far From Home i No Way Home .





Tom Holland amb Zendaya @ep





Tot i això, si hi ha alguna cosa del que es parla més que de les habilitats actorals de Tom Holland, és de la seva química amb la seva nòvia i coprotagonista Zendaya. El càlid vincle i l'amistat de la parella ha deixat els fanàtics sempre demanant més. Amb Tom i Zendaya sovint animant-se l'un a l'altre a les xarxes socials, se'ns han presentat diversos moments adorables de parella.





Hem de començar amb aquesta adorable imatge que va compartir Tom Holland a l'aniversari de Zendaya l'any passat. Compartint una imatge en què es va fer clic a la sala verda als sets d'una de les pel·lícules de Spiderman, Tom va escriure: “El meu MJ, que tinguis el més feliç dels aniversaris. Truca'm quan estiguis desperta".









Durant l'estrena de Dune, una de les pel·lícules més importants de Zendaya, Tom Holland va ser el nuvi afectuós mentre compartia una imatge en blanc i negre de l'actriu des de la catifa vermella . Al peu de foto, va escriure, "Dune", amb un emoji d'ull de cor. Zendaya va respondre amb un emoji d'ulls de cadell.











Fa alguns anys, amb motiu de l'aniversari de Tom Holland, Zendaya en va compartir una imatge ximple juntament amb Tom, els actors Darnell Appling i Jacob Batalon. Desitjant-li un feliç aniversari, ella va dir: " Gràcies per ser la persona meravellosa que ets, tots som molt afortunats de tenir-te a tu i a la teva raresa ".









Gràcies a les nombroses pàgines de fans de la parella, hi ha moltes proves a Internet que Tom i Zendaya són una parella molt enamorada. Prenguem, per exemple, aquesta imatge dels actors caminant de la mà pels carrers de Boston.









L'actor es va guanyar els cors dels seus seguidors a Internet quan va celebrar amb orgull l'increïble que es veia la seva nòvia Zendaya a la Met Gala 2018. Compartint una foto, va escriure: “ Tothom saluda la reina. Matant-ho company ”.











Les estrelles de Hollywood formen una parella adorable, no? Explica'ns el teu moment preferit de Tom Holland i Zendaya.