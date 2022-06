Els denunciants veuen en els actes del Govern "una clara estratagema per no complir la sentència"./@EP







El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray ha estat denunciat al Tribunal Superior de Justícia Catalunya per les organitzacions Hablamos Español i Convivencia Cívica Catalana aquest dimecres per un presumpte delicte de desobediència i un altre de prevaricació per suposadament "desobeir" i no aplicar la sentència del TSJC que obliga a impartir almenys un 25% de classes en castellà.





La denúncia s'ha presentat davant el mateix TSJC i critica que amb les instruccions que la Conselleria ha enviat als centres després de l'execució de la sentència "s'insta expressament a desobeir el mandat" del tribunal.





EXHAURIT EL TERMINI DONAT A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ





Dimarts va acabar el termini que el TSJC havia donat a la Conselleria perquè complís amb l'execució forçosa de la sentència, i el mateix dia Gonzàlez-Cambray va anunciar que havia enviat als centres instruccions i un qüestionari per validar que el seu projecte lingüístic s'adapta al nou decret sobre llengües a les escoles que el Govern va aprovar dilluns.













Les entitats que han presentat la denúncia critiquen que Gonzàlez-Cambray no ha complert l'ordre del TSJC i subratllen la pregunta del Govern a les escoles sobre si el seu projecte lingüístic evita l'ús de percentatges en l'ensenyament de llengües: critiquen que "si es contesta 'no' a aquesta pregunta s'anul·la el projecte lingüístic, la qual cosa impedeix de manera directa que es compleixi la sentència".





Veuen en aquest mètode "una clara estratagema per no complir la sentència", titllen el decret del Govern d'arbitrari i acusen Gonzàlez-Cambray i la seva conselleria d'actuar contra dret sabent-ho.