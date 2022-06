Festival Primavera Sound @ep





El codirector del Primavera Sound Gabi Ruiz ha assegurat que els partits que conformen l'Ajuntament de Barcelona no els vol: "El problema amb Barcelona és que no ens vol, directament és això. Aquest Govern municipal format per dos partits no ens vol”.





En una entrevista a Primavera Sound Radio aquest dimarts a la nit, ha assegurat que no nota el suport d'un consistori que crea al festival: "No creuen al festival. No creuen que sigui una proposta cultural important. Ens tracten com una molèstia ".





"Què passarà el 2024? El 2023 tenim eleccions, ja veurem qui governa el 2024. Si hem de prendre la decisió abans, com és possible perquè treballem amb molt de temps, i si a Madrid ens volen, perquè han dit que si volem fer les dues dates a Madrid ells estan encantats. Doncs veurem”, ha dit Ruiz.





Ha dit que no nota el suport del consistori de l'Ajuntament de Barcelona, mentre que la recepció de la Comunitat i l'Ajuntament de Madrid ha estat “impressionant”.





Gabi Ruiz ha insistit que el festival està creat a Barcelona, deu molt a la ciutat i la seva gent, però ha dit que "no deu res" a la classe política que, segons ell, no valora el festival ni el seu públic.