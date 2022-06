Segons la informació publicada per 'El diari', Piqué estaria passant algunes nits al pis de solter que posseeix al carrer de Muntaner, a Barcelona, cosa que confirmaria aquest presumpte distanciament que està tenint amb Shakira ... uns passos que podria reflectir que estan passant per una crisi sentimental tal com s'està especulant aquests darrers dies.





Piqué i Shakira @ep





Europa Press Reportatges ha aconseguit les primeres imatges del jugador de futbol i la veritat és que ens ha despistat una mica. Hi podem veure com Piqué acudeix al domicili familiar que comparteix amb Shakira i els seus fills. Fins aquí tot normal, però el fet que ens ha cridat l'atenció és que el futbolista no té claus de casa seva i hi accedia tocant el timbre.





Un detall que pot passar desapercebut, però després de la informació anteriorment publicada (que Piqué estava passant algunes nits al seu pis de solter) fa que totes les alarmes saltin. D'aquesta manera, el futbolista es reuneix amb Shakira al mig dels rumors de crisi.





Minuts més tard, hem pogut veure com Piqué i Shakira sortien de la casa al mateix cotxe sense aclarir si és cert que estarien vivint per separat , si hi ha una crisi sentimental entre tots dos, què de cert hi ha que la lletra de la seva última cançó va dirigida a ell i moltes incògnites més que hi ha servides a la palestra mediàtica.