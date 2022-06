El comissari jubilat José Manuel Villarejo s'ha desvinculat aquest dimecres de la filtració de l'enregistrament de la conversa que la llavors líder del PP català, Alicia Sánchez-Camacho , i Victoria Álvarez --exparella de Jordi Pujol Jr-- van tenir al juliol de 2010 al restaurant La Camarga, assegurant que va ser l'amo de l'agència de detectius que l'hauria registrat, Francisco Marco, qui la va difondre per ordres dels Pujol per evitar les “pressions polítiques”.





Segons ha explicat ell mateix en declaracions a la premsa, així ho ha traslladat al titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6, Manuel García Castellón, en la seva compareixença d'avui per la peça separada número 27 de ' Tàndem ', on s'investiga el paper que el comissari va poder jugar als registres que es van produir el febrer del 2013 a les seus de l'agència de detectius Método 3 a Barcelona i Madrid.





El comissari jubilat José Manuel Villarejo després de declarar a l'Audiència Nacional. - Jesús Hellín - Europa Press





Marco, que també ha comparegut aquest dimecres, va denunciar que Villarejo hauria fabricat proves per propiciar els registres a l'agència de detectius i aprofitar-los per sostreure la informació sensible que es guardava a les dues seus.





Villarejo ha assegurat que ha respost "la veritat" al jutge instructor, que aquests àudios "els va filtrar el mateix Francisco Marco perquè estava molt malament econòmicament i els Pujol li van dir que d'aquesta manera el que feien era (...) treure pressió política ".





Interrogat sobre l' 'Operació Catalunya' , en què s'hauria encarregat d'investigar oficiosament els Pujol a la recerca de possibles corrupteles per desactivar les maniobres sobiranistes, Villarejo ha precisat que no se li ha preguntat sobre això en la compareixença judicial, si bé ha reiterat: "I és evident que des del ministre jo rebia aquestes instruccions ", en al·lusió a Jorge Fernández Díaz , el titular d'Interior en aquella època.





A més, ha recalcat que no es penedeix d'haver participat en aquest supòsit operatiu. "I ho tornaria a fer mil vegades perquè era un problema que afectava la unitat d'Espanya", ha dit.





ELS REGISTRES EN MÈTODE 3





En la mateixa línia, s'ha desmarcat dels registres a Método 3. D'acord amb Villarejo, Marco "ha reconegut que l'atura Afers Interns i que un altre comissari és qui parla amb ell". "On pinto jo?", s'ha queixat.





Segons les fonts jurídiques, Villarejo ha assegurat al magistrat que va ser el llavors cap d'Afers Interns, Marcelino Martín Blas, que va orquestrar els registres a Método 3 i que va donar compte al director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional, Eugenio Pi.





D'altra banda, en ser preguntat pels mitjans sobre els darrers enregistraments coneguts, el comissari ha advertit que es pot esperar "qualsevol cosa". "¿Jo feia monòleg a les gravacions? Hi ha moltes persones allà, en aquestes converses. ¿On són tots els responsables, on són els del PSOE?", ha plantejat.





Sobre les converses amb l'examant del rei emèrit Corinna Larsen, Villarejo ha incidit que se'l va ordenar el CNI --"com tantes altres coses"--, que "no havia d'haver sortit mai a llum" i que per això va tractar de impedir que transcendissin.





En aquest sentit, ha relatat que, quan va ser detingut el 2017 i Afers Interns va confiscar els seus arxius, va demanar que el CNI es fes càrrec d'aquest material, però el llavors cap de la Intel·ligència espanyola, Félix Sanz Roldán, "va dir que no hi havia res important". "Va decidir fer-ho públic", ha dit.





Així mateix, ha tornat a denunciar que és víctima d'"una causa general" que ha atribuït a un "corralito mediàtic-jurídic-polític" . "Això és una causa absolutament absurda on la Justícia l'estan utilitzant els uns i els altres i jo sóc la moneda de canvi dels uns i dels altres", ha retret.