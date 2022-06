Cotxe de Mossos d'Esquadra.- @ep





El Jutjat de Menors de Tarragona ha condemnat a vuit anys d?internament un jove menor per arrencar els ulls al vigilant d?un hotel de Cambrils (Tarragona).





A la sentència, recollida aquest dimecres per Europa Press, acusen el menor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, atemptat, danys i un delicte lleu de lesions i, com a mesura cautelar després de ser detingut, està internat en un centre en règim tancat terapèutic.





Entre les 00 hores i les 00.50 hores del 6 de juliol del 2021, l'acusat era a l'habitació d'un hotel de Cambrils amb la seva mare, quan l'acusat va començar a tenir un "comportament estrany i agressiu".





Davant d'aquesta actitud, es va personar a l'habitació un dels treballadors de l'hotel, que exercia la funció d'auxiliar de vigilant de seguretat, moment en què el menor, "amb ànim d'atemptar contra la seva vida", li va colpejar de forma reiterada per tot el cos i li va arrencar els globus oculars.





El jove està diagnosticat de trastorn de desenvolupament, TDAH, trastorn esquizofreniforme i presenta fòbia social i alteració de la regulació dels impulsos, i al moment de l'atac, "el menor presentava una disminució severa de les seves capacitats intel·lectives i volitives".





Així mateix, han explicat que la responsabilitat civil es discutirà en una vista posterior el 3 d'octubre del 2022 al Jutjat de Menors de Tarragona.





El sindicat USPAC, personat com a acusació particular, celebra la pena imposada, i recorda que, si no hagués estat així, el menor quedaria en llibertat a l'agost, quan finalitzava la cautelar del seu ingrés en règim tancat en un centre.