El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obliga la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) a aplicar la revisió de les taules salarials del 2021 amb la clàusula pactada al conveni, fet que implica aplicar un increment retroactiu del 4% a partir del 1 de gener del 2022.













A la sentència, recollida per Europa Press aquest dimecres, han detallat que "la present resolució no és ferma" i contra aquesta es pot interposar recurs de cassació.





El 25 de febrer de 2022, la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CC.OO) i la Federació d'Indústria, Construcció i Agro de la UGT de Catalunya (UGT-Fica) van interposar una demanda a la patronal UPM, a la que sol·licitaven aplicar una revisió tècnica de les taules salarials del 2021, amb una pujada del 4% per al 2022.





El 18 de gener de 2021 es va acordar la inscripció i publicació del Conveni Col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020-2021, que va ser subscrit per la patronal UPM per la part empresarial, i per la part social per CC.OO. i UGT-Fica.





Aquest conveni regulava una revisió tècnica sobre les taules salarials de 2021, sense efectes retroactius i aplicable a partir 1 de gener de 2022, que consistia a "aplicar a les taules esmentades la diferència entre el 2% i l'excés sobre la xifra posada de manifest per l'Institut Nacional d'Estadística (INE)", quan es constatés oficialment a finals de 2021 que la inflació acumulada dels anys 2020 i 2021 fos superior al 2%.





Finalment, la inflació acumulada els anys 2020 i 2021 ha estat de 6,02%, i els sindicats demandants van sol·licitar una reunió per al 8 de febrer per actualitzar les taules salarials, i les parts van sotmetre a mediació el present conflicte davant del Tribunal Laboral de Catalunya, sense arribar a cap acord.









CC.OO. I UGT

Els dos sindicats valoren positivament la sentència i insten la patronal a complir el dictamen judicial com més aviat millor per posar fi als "greuges infligits" als milers de persones que treballen al sector del metall a la província de Barcelona.





Asseguren que ja comencen a treballar per "fer efectiva" la sentència de forma immediata exigint a les empreses del sector del metall de la demarcació la seva execució.





"No podem tenir una indústria de futur si no es respecten els drets de les persones treballadores i se'n precaritzen les condicions laborals", assenyalen.