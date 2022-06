Família veient la televisió, menjar, menjant.- @ep







La pel·lícula 'Pare no hay más que uno' ha estat la pel·lícula estrenada el 2021 més vista aquest any a les llars espanyoles amb nens d'entre 4 i 12 anys , així com pels jubilats , segons un estudi elaborat per The Family Watch amb dades de Kantar Media.





'Bohemian Rhapsody' és, per la seva banda, la més triada entre joves independents i parelles joves sense fills, així com les famílies amb fills menors de 4 anys, les que tenen fills grans, les llars monoparentals o els adults independents. Només les parelles adultes sense fills es desmarquen d'aquesta elecció, ja que la pel·lícula més triada per aquest grup ha estat Venjança sota zero.





Ha estat més variada l'elecció entre les sèries estrenades l'any passat. En aquest cas, les famílies joves sense fills coincideixen amb les parelles amb fills entre 4 i 12 anys i les llars monoparentals triant majoritàriament 'Nina: una infermera difernt' ; mentre que les parelles amb fills menors de 4 anys, les parelles amb fills grans i els adults independents s'han decantat per 'La cuinera de Castamar' .





Aquest estudi s'ha presentat amb motiu de la celebració del Dia Mundial de les Mares i dels Pares i, tal com ha informat The Family Watch, també hi han col·laborat la Fundació Methos Media, i el Grup de Recerca Ferse, de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid.





També s'han analitzat les 47 sèries i 706 pel·lícules d'estrena el 2021, a més de 526 personatges que apareixen en aquelles que van obtenir més audiència durant l'any passat.





D'aquesta manera s'han establert els patrons de conducta més replicats, ja siguin valors, com ara la valentia, la bondat, el respecte o el raciocini; o contravalors, com la violència, l'orgull, l'arrogància, la mentida o l'egoisme, entre d'altres, segons ha indicat l'entitat.





En aquest sentit, ha apuntat que, a través d'aquesta anàlisi s'ha observat que l'atractiu, juntament amb la seducció, són les principals qualitats físiques que apareixen a les sèries i pel·lícules, i que les persones amb sobrepès, o simplement primes, són les que menys protagonisme solen tenir.





Després de l'anàlisi realitzada en aquest informe, The Family Watch espera que "les mares, els pares, els educadors" i "aquells que tinguin obligacions polítiques en relació a la realitat familiar" o "aquells que, per la professió que exerceixen, posseeixin alguna responsabilitat social davant de les famílies i l'educació prenguin les decisions que siguin oportunes".





L'entitat ha explicat que, aquest treball, també pretén mostrar si la manera de representar el tipus de vida i societat que hi ha al nostre país obté el seu reflex en aquestes sèries i pel·lícules. O si, al contrari, la vida familiar i social actualment dista de correspondre's amb el panorama que es difon des de la programació de la televisió i les principals plataformes digitals.





Una altra de les conclusions que s'extreu del treball, segons ha indicat The Family Whatch, és en relació amb els rols familiars, ja que "s'evidencien canvis quant a la interdependència home-dona en la funció econòmica respecte a dècades passades, on la dona era econòmicament depenent de l'home”. També, segons ha explicat, es veu "en la criança dels fills, l'economia familiar i les feines de la llar", on s'ha registrat "més suport en figures externes a la família".





"Aquest fet es podria interpretar en relació amb la conciliació laboral encara que les dones segueixen ocupant-se de les feines de la casa i la cura dels fills majoritàriament", ha conclòs l'entitat.