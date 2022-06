Arxiu - El president del Govern, Pedro Sánchez juntament amb diversos membres de l'Executiu @ep







El Govern ha obert aquest dimecres la convocatòria per fer visites guiades al Complex de la Moncloa i reprèn així aquesta activitat després d'una suspensió durant els anys 2020 i 2021 a causa de la pandèmia de Covid-19.





Els interessats a participar en aquesta activitat s'han d'inscriure prèviament a un formulari que ja està disponible a la pàgina web de La Moncloa. La convocatòria periòdica de places es publicarà a la dita pàgina ia les xarxes socials de La Moncloa.





El programa, que va començar el 2018 i porta el nom de 'Moncloa Oberta' obre les portes del complex on es reuneix el Consell de Ministres , i on es troben, entre d'altres, les oficines de Presidència del Govern, la Secretaria d'Estat de Comunicació, o el Departament de Seguretat Nacional . Es tracta, tal com recalca el Govern, una iniciativa personal del president, Pedro Sánchez.





La ruta guiada permet a la ciutadania conèixer els espais més emblemàtics d'un complex que, des del 1977, també acull la residència oficial dels presidents del Govern en exercici.









VISITES PER A COL·LEGIS I INSTITUTS

Les visites es duen a terme els dies en què no hi ha actes públics programats a l'agenda oficial del complex, i tenen una durada aproximada de 90 minuts. Està obert a ciutadanes espanyols, o residents a Espanya i s'habilitarà, a més, una quota específica per a visites en grup de col·legis, instituts i centres de formació professional.





Des de la seva posada en marxa el setembre del 2018, més de 2.000 persones han visitat La Moncloa gràcies a aquesta iniciativa. A les enquestes de satisfacció realitzades després del recorregut, el 98,5% dels participants va qualificar l'experiència com a 'bona' o 'molt bona', segons ha indicat el Govern.