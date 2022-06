La Policia Nacional ha detingut a Madrid Manuel Bellido Moreno , considerat el falsificador de moneda més gran d'Espanya , i un dels inclosos fa 48 hores en la campanya dels deu fugitius més buscats.





Alguns veïns del pròfug, reclamat per vuit jutjats i amb una ordre d'extradició internacional, han intentat impedir-ne l'arrest i els agents s'han vist obligats a refugiar-se en un portal en espera de reforços.









Segons la Policia, Bellido ha estat localitzat gràcies a la informació facilitada un agent adscrit a la Brigada Mòbil per un ciutadà que el va ubicar al seu lloc de residència a Madrid. Després de conèixer el seu suposat parador, es va establir una vigilància al voltant del domicili per, en el moment en què el fugitiu en sortís, procedir a detenir-lo.





Tot i això, els agents van haver de refugiar-se al portal de l'edifici i esperar la intervenció de reforços de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR), ja que veïns de l'immoble van començar a increpar-los i van intentar impedir activament l'arrest, segons ha indicat la Policia.





A la llista dels més buscats, actualitzada dilluns passat, s'especificava que Bellido va ser condemnat en sentència ferma a una pena de nou anys de presó per un delicte d'expedició i distribució de moneda falsa.





"Se'l considera el falsificador de moneda més gran d'Espanya", va assenyalar la Policia Nacional, que afegia que estava imputat com a membre d'una organització criminal dedicada a falsificar bitllets d'alt valor.





La policia demanava informació per localitzar Bellido, de 46 anys, afegint que fa dos metres i tant la pell com els ulls són de color bru. "Té fàcil accés a elements per falsificar documentació, targetes de crèdit i xecs de viatge entre d'altres, cosa que en dificulta la identificació", afegien a la seva fitxa.