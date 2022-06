L'acusat ha intentat justificar les circumstàncies de l'agressió./@EP







En declaracions davant l' Audiència de Girona, l' acusat de matar un turista italià després de donar-li una puntada al cap ha declarat que estava "en pànic" i que no esperava colpejar la víctima al capdavant. Els fets van tenir lloc durant una baralla en una discoteca de Lloret de Mar el 2017.





La sessió del judici dedicada als interrogatoris dels dos acusats s'ha celebrat aquest dimecres, i hi participen el presumpte autor material i un altre noi, acusat de còmplice, d'un delicte d'assassinat.





Part de la baralla, incloent la puntada al cap, va quedar gravada en vídeo i en el judici no està en qüestió que els acusats són les persones que apareixen a les imatges. "No esperava pegar-lo al cap, no sabia ni on li pegava, estava cec", per afegir que el va colpejar com una reacció automàtica, perquè va tenir por al veure's atacat per ell i els seus amics, un grup de sis nois.