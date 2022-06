La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, en arribar a una reunió de la mesa del Congrés dels Diputats.- @ep







La vicepresidenta de la Rada d'Ucraïna, Olena Kondratiuk, té previst fer aquest dijous una visita al Congrés dels Diputats, on serà rebuda per la presidenta, Meritxell Batet, a les onze del matí.













Batet donarà la benvinguda a Kondratiuk al Saló de Passos Perduts on, a continuació, es projectaran fotografies que formen part de l'exposició 'Cròniques de la invasió russa d'Ucraïna 2022: el començament', del reporter gràfic Maks Levin , assassinat per les forces docupació russes.





Posteriorment, totes dues mantindran una reunió en què Batet podrà rebre informació de primera mà de la situació actual a Ucraïna i transmetrà a la representant del poble ucraïnès el suport i la solidaritat del parlament espanyol.





Batet i Kondratiuk, juntament amb les presidentes dels parlaments de Polònia, Xipre, Àustria, República Txeca i Lituània, van visitar el 20 d'abril passat els centres de refugiats a la frontera polonesa.



A més, totes van analitzar la situació dels refugiats la setmana passada, en una videoconferència conjunta.





Després d'aquesta cita virtual Batet va confirmar la visita a Espanya de la Kondratiuk. Per la seva banda, el president de la Rada, Ruslan Stefanchuk , va aprofitar el 24 de maig passat una videoconferència amb Batet per convidar la Mesa del Congrés a Kíev, una visita a la qual, de moment, no s'ha posat data.