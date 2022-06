El president del Govern, Pedro Sánchez (d), i el president de la República Federal de Nigèria, Muhammadu Buhari.- @ep







El president del Govern, Pedro Sánchez, ha reconegut aquest dimecres Nigèria com un dels principals "i més fiables" proveïdors d'energia --en concret, de gas i petroli-- per a Espanya i ha traslladat el seu homòleg nigerià, Muhammadu Buhari , "l'interès de les empreses espanyoles" del sector a "seguir apostant" pel país africà "per tal de buscar acords que assegurin un subministrament estable sobre bases duradores".













Sánchez ha rebut Buhari al Palau de la Moncloa on ha estat la primera visita a Espanya d'un cap d'Estat nigerià en els últims 17 anys. El mandatari també s'ha reunit durant la seva estada amb el Rei Felip VI, que l'ha rebut al Palau de la Zarzuela, on tot seguit tots dos han mantingut un dinar.





Per part seva, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares , s'ha reunit amb el seu homòleg nigerià, Geoffrey Onyeama, que acompanya el president en la seva visita. Tots dos han abordat "les relacions bilaterials i econòmiques, així com assumptes regionals i de cooperació", ha indicat Albares al Twitter.





Moncloa ha destacat en un comunicat que aquesta trobada "s'inscriu al renovat interès del nostre país per Àfrica subsahariana com a element essencial de l'acció exterior d'Espanya, tal com assenyalen el III Pla Àfrica, l'Estratègia Horitzontal Àfrica 2020 i el Focus Àfrica 2023, impulsats pel Govern".





Durant la trobada, tots dos líders han renovat "una coincidència d'interessos estratègics mutus" entre les dues nacions, que s'ha vist plasmada a la Declaració Conjunta que han adoptat Espanya i Nigèria per la qual els dos països decideixen, segons l'Executiu espanyol, " aprofundir les seves ja excel·lents relacions bilaterals i de cooperació”.





En l'àmbit econòmic i comercial, s'ha signat un Memoràndum d'Enteniment (MoU) per "promoure, donar suport i facilitar" la cooperació en les àrees següents: agricultura i agrotecnologies, energies renovables, tecnologies mediambientals i netes, fabricació avançada i indústria 4.0, turisme sostenible, economia digital i innovació.





"En totes elles, es reconeix la rellevància de les inversions privades a l'hora de contribuir a la creació d'ocupació i el desenvolupament tecnològic sostenible i inclusiu", ha destacat l'Executiu.

De la mateixa manera, els dos països han confirmat la voluntat de reforçar el subministrament energètic, "en un moment d'especial pressió internacional als mercats de l'energia per l'actual context bèl·lic".





El president Pedro Sánchez ha traslladat a president Buhari "l'interès de les empreses espanyoles" del sector a "seguir apostant per Nigèria per tal de buscar acords que assegurin un subministrament estable sobre bases duradores", estenent aquesta relació estratègica també al desenvolupament de les energies sostenibles, segons l'Agenda 2030.









SEGURETAT I MIGRACIÓ

En els àmbits de la cooperació migratòria i de seguretat, Espanya reconeix Nigèria com a "actor fonamental davant dels desafiaments actuals per a la pau, l'estabilitat i la seguretat" a l'Àfrica subsahariana.





En aquest context, Moncloa ha explicat que Nigèria està qualificada com a "país àncora" al III Pla Àfrica impulsat pel Govern, "exercint un rol fonamental a l'hora de trobar solucions davant del terrorisme --especialment a la zona del Sahel-- , les xarxes de trànsit de migrants o la pirateria marítima al Golf de Guinea".





Sánchez i Buhari han recordat que Espanya i Nigèria recolzen els objectius del Pacte Mundial per a una Migració Segura, Ordenada i Regular. En aquest sentit, tots dos han celebrat que "l'enfocament omnicomprensiu" del Pacte es reflecteixi als cinc pilars que conformen la 'Iniciativa Equip Europa' sobre Migració a la Ruta Atlàntic/Mediterrani Occidental, proposada per Espanya i presentada a Nigèria.





En matèria de cooperació judicial s'han signat tres acords internacionals sobre extradició, assistència judicial mútua a l'esfera penal i trasllat de persones condemnades.





Finalment, a les àrees de recerca i innovació científica, salut, esport i turisme, s'han adoptat sengles MoU per a la cooperació sanitària, l'impuls prioritari de la ciència, l'interès a incrementar la cooperació i la presència de la llengua espanyola als centres educatius a Nigèria, la promoció de noves rutes turístiques (incloent-hi turisme sostenible) i l'intercanvi d'experiències i coneixements a l'àmbit esportiu.









PREOCUPACIÓ PER LA CRISI HUMANITÀRIA

A més, a la Declaració han mostrat el seu rebuig "a l'agressió perpetrada per Rússia contra Ucraïna" i han expressat la seva "profunda preocupació" per la greu crisi humanitària resultant de la guerra, així com per les conseqüències per a la seguretat alimentària a moltes regions del món, particularment a Àfrica subsahariana.





Així mateix, han reafirmat la defensa del multilateralisme i el respecte dels principis i la Carta de les Nacions Unides. De la mateixa manera, han renovat el compromís amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030, i amb l'accés universal a la vacuna contra el COVID-19.





En aquest sentit, el president Buhari ha agraït la "important contribució d'Espanya" a Nigèria, amb més de 4.400.000 dosis --la donació més gran realitzada fins ara per Espanya a un país africà-- a través del mecanisme COVAX.





"Nigèria és un soci estratègic per a Espanya , clau per a l'estabilitat i el creixement d'Àfrica Occidental. Avui, juntament amb el president Buhari, reforcem la cooperació entre tots dos països en àmbits com l'energia, la lluita contra el terrorisme o el comerç", ha escrit, per la seva banda, Pedro Sánchez al seu compte de Twitter.