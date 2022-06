El president Sánchez hauria de saber que “qui amb nenes se'n va a dormir…."

S'han complert quatre anys de la moció de censura presentada pel PSOE al govern de Mariano Rajoy que el va portar a la Moncloa. Un aniversari amb dues parts diferenciades: el primer Govern, només amb socialistes, amb ajudes externes dels partits que havien donat suport a la moció.





L'Executiu de Pedro Sánchez no ho va tenir fàcil, malgrat això, el 2019 es van aprovar els primers pressupostos socialistes. La feblesa era palesa i com fessin els seus antecessors, el nou president va tirar dels Decrets Llei per tirar endavant algunes de les seves propostes que sabien no comptarien amb el suport al Congrés. Tot i les dificultats, van tirar endavant amb il·lusió i tenacitat.





A les eleccions del 2020, els socialistes van obtenir un “resultat” insuficient per governar en solitari. Això els va portar a un pacte amb Podem , davant la sorpresa i preocupació de molts, per diverses i diferents raons. Entre elles les paraules de Sánchez en campanya electoral en què va dir: “No pactarem amb el populisme ni abans ni durant ni després”, per rematar que “no dormiria tranquil amb l'oferiment de Podem”. Fins a tres vegades va negar un possible pacte. Les paraules se les sol emportar el vent i en aquesta ocasió també. Així que això que “les persones són els seus principis” és una quimera per a alguns –potser molts– i el PSOE de Pedro Sánchez es va empassar les seves paraules.





Diu un refrany popular que “qui amb nens/es es fica al llit orinat s'aixeca”. Això és el que ha passat en aquests dos anys intensos de govern de coalició, on els “salvadors” de la política i de les “pluri Españas” no han deixat de fer de les seves: són govern per treure'n profit i alhora oposició per a cosa que els interessa de cara a la galeria. Les seves vides han canviat, han deixat de pertànyer a la “classe obrera” per adaptar-se, i de quina manera, als privilegis del que ells anomenaven la casta, per cert, ja esborrada del seu discurs populista.





En aquests dos anys, les desavinences entre les dues parts del govern han estat constants i continuaran sent cada vegada més grans conforme s'acostin les eleccions, si és que aguanten dos anys més. La penúltima tarda, les discrepàncies al voltant de la celebració de la reunió de l'OTAN a Madrid que tindrà lloc a finals d'aquest mes. Les podemetes, Belarra i Montero –dues ministres– han tornat a saltar-se la responsabilitat de formar part d'un govern, i critiquen la reunió. com si fossin l?oposició. Encara sort que Yolanda Díaz i Alberto Garzón s'han desmarcat del duet “les protegides” de Pablo Iglesias i els ha vingut el sentit “de responsabilitat” que han de tenir els membres d'un govern.





És una situació greu que genera més desconfiança als governs estrangers que no han vist mai amb bons ulls que Podem formi part de l'Executiu ateses les seves vinculacions amb règims autoritaris, com és ben sabut.





Així que, amb aquest panorama, quatre anys són molt tenint en compte que la meitat han estat un senseviure per al PSOE pensant en la següent que els van fer les nenes Podemitas. El president Franklin va dir: “Si fas el que no deus, hauràs de patir allò que no mereixes”. Doncs això.