Arxiu - El president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la inauguració d'un centre de dia a Palafolls @ep







El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha inaugurat aquest dimecres a la tarda la remodelació del centre de dia i residència Pinya de la Rosa de Palafolls (Barcelona), un espai especialitzat en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens i generalitzat.





En un comunicat, la Fundació Aspronis ha informat que el centre atén vuit persones al centre de dia ia 46 més en places residencials concertades amb la Generalitat.





Inicialment es va projectar un nou edifici en un terreny cedit per l'Ajuntament de Palafolls el 2006, però el 2019 l' Agència Catalana de l'Aigua va catalogar el terreny de zona inundable, per això la fundació va apostar per reformar l'actual edifici, unes obres que han suposat un cost total de 1,5 milions d?euros.