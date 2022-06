El debat de les armes als EUA continua obert/ @Ep





De moment al recompte policial hi ha cinc persones mortes i diverses ferides aquest dimecres en un tiroteig ocorregut en un hospital de la ciutat nord-americana de Tulsa (Oklahoma), en què l'agressor va perdre la vida, va informar la Policia local. Encara no se sap si va morir per trets de la policia o bé es va disparar a si mateix, però es creu que seria aquesta segona opció la més plausible.





El tiroteig s'ha produït al 101è aniversari de la massacre racista de Tulsa, un dels episodis més turbulents de la història dels Estats Units, quan 300 persones negres van morir a mans d'una torba.





Les primeres investigacions apunten que el tiroteig es va produir a la segona planta de l'edifici, situat a la instal·lació de l'Hospital Saint Francis de Tulsa. Segons va afirmar el regidor de l'Ajuntament Jayme Fowler al canal CNN, l'assaltant, que portava un rifle i una pistola , estava buscant un metge que treballava al lloc, extrem que la Policia no ha confirmat.





Dalgleish va apuntar que encara no se sap la identitat de l'agressor, un home negre d'entre 35 i 40 anys, que va arribar a l'hospital a les 16.40 hora local (21.40 GMT). Així mateix ha indicat que detectius estan interrogant els testimonis per intentar determinar els detalls del que ha passat.