El sumari de la investigació contra l'actor Luis Lorenzo i la seva dona Arantxa Palomino revela que el mateix dia que va morir María Isabel SA, el 28 de juny del 2021, i el dia posterior es va produir "una gran sortida de capital" del compte de la morta a favor de la neboda, i la quantitat puja a 11.700 euros.





Així consta en les diligències, en què es detallen els moviments bancaris del compte de l'anciana, de 85 anys, a favor del seu familiar . Les transferències es van produir entre el 30 de març i el 29 de juny de 2021.





Luis Lorenzo i Arantxa Palomino van al jutjat per signar | ep





La jutgessa Elena Sanz Collado, al capdavant del jutjat d'Instrucció número 9 d'Arganda del Rey, investiga l'actor i la seva dona pel presumpte homicidi de l'anciana presumptament enverinada amb cadmi i manganès, segons es desprèn de l'autòpsia que apunta com a causa de la mort una "intoxicació aigualida per metalls pesants".





La dona va morir el 28 de juny a l'habitatge del matrimoni a Rivas Vacimadrid, estant amb la seva cuidadora i els fills dels investigats . Segons el llistat de moviments bancaris, tal com recull el sumari, aquell mateix dia i el següent va transferir 11.700 euros a diferents sortides i conceptes.





En total, hi va haver un moviment de més de 22.000 euros d'un compte on hi havia 60.000 euros. Del llistat crida l'atenció una transferència de 800 euros en concepte de la qual apareix roba i microblading, un tractament estètic de tatuatge semipermanent de celles.





Maria Isabel vivia a Grado, un petit poble asturià de gairebé 10.000 habitants, propera a molts familiars, entre ells germans i nebodes. El 8 de març del 2021 la seva neboda va decidir endur-se-la a Madrid, una decisió que no hauria compartit la seva tia, segons els testimonis i amics de la morta.





Pel que sembla, la dona gaudia de bona salut, excepte una sordesa i unes cascades; cobrava una pensió de viduïtat de 900 euros i es dedicava a plantar patates, que després venia a una plaça d'Oviedo.





MENJAR PER AL DIA I NEVERA PLENA





El dia que va marxar amb la seva neboda, segons els testimonis, tenia el menjar fet per al dia, la nevera plena de productes i dies abans havia plantat a la seva horta patates per vendre.





El germà de la dona va denunciar l'11 de juny del 2021 Arantxa en portar sense veure la dona des del 8 de març i en negar-li qualsevol tipus de comunicació. Segons el sumari, un jutge d'Astúries va aconseguir contactar amb la neboda el 27 de juny, però aquesta li va comentar que Isabel no es podia posar al telèfon en estar al llit.





Un dia abans, la Guàrdia Civil es va personar al domicili de Rivas per comprovar l'estat físic de la dona, i Arantxa es va negar al no comptar amb un manament judicial. Dos dies després, la seva tia va morir per "accident cerebrovascular". Al tanatori, diversos familiars haurien cridat Arantxa "assassina", segons el document judicial.





"EN FASE TERMINAL"





Al sumari consten les trucades de Luis Lorenzo als serveis d'emergències del 112 per informar de la mort del seu familiar. En una de les converses telefòniques amb un metge del 112, l'actor comenta que la dona estava en fase terminal al patir demència amb cossos de Lewy --segona causa més freqüent de demència degenerativa, després de la malaltia d'Alzheimer-- i que la mort era qüestió de dies.





"A través de tots els informes recopilats i analitzats no consta que Maria Isabel estigués en una fase terminal i que moriria en qüestió de poc temps" , recullen les diligències.





Els familiars de la dona i els seus amics van certificar a les seves testificals que abans d'anar-se'n a Madrid no patia cap malaltia mental i que gaudia de bona salut física i a nivell psicològic, excepte una sordesa i que patia unes cascades.





A la causa consta el testimoni del director de l'empresa que nodria de cuidadores el matrimoni arran de ser diagnosticada de demència i que destapen que la dona vivia, segons el sumari, una situació d'"abandonament".





Incideixen en aquest punt els veïns de l' habitatge de Rivas en constatar que la dona baixava a orinar i a endreçar-se al garatge tot i que el pis comptava amb dos banys.





Al sumari consta una transcripció d'un àudio d'una cuidadora el 6 de juny de 2021 en què es queixa de la desatenció de la neboda en tenir polls la dona, indicant que està ingressada després d'anar al notari, on a Arantxa el deneguen donar papers de transferència de poders pel seu mal estat.





En un altre punt es recull el testimoni d'un altre cuidador que comentava que la dona no tenia elements per rentar-se ni bolquers ni esponges perquè la pogués rentar.





Un altre dels episodis que recull el sumari és que una vegada el matrimoni hauria deixat la dona en un Vips durant hores per anar-se'n a un parc d'atraccions.