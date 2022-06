Més d'un centenar de persones van protestar dimecres al vespre a prop del pis on dilluns es va suïcidar un home que estava sent desnonat. Els assistents van criticar durament el paper de l'Ajuntament de Barcelona i de les administracions en casos com el d'Alberto.





Un moment de la concentració. Foto: Twitter (@habitatge9b)







Els moviments d'habitatge de la Zona Nord de la ciutat, el Grup d'Habitatge Nou Barris, l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, Sindicat d'Habitatge de la Sagrera, Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, Xarxa d'Habitatge d'Horta-Guinardó i el Grup d'Habitatge dels Tres Turons van censurar "la vergonyosa roda de premsa de la regidora Lucía Martín" i van dir que "el sistema" va ser el que va empènyer Alberto a "prendre la decisió de suïcidar-se".









#AjuntamentSiDesnona #NoSonMortsSonAssassinats Hashtags dels movimiments signants







Les entitats van defensar la convocatòria dient que cal "donar resposta a la situació de l'habitatge" i "no normalitzar els assassinats pel fet de ser desnonats o el fet de ser classe treballadora i tenir unes condicions vitals inassumibles".





LA SENTÈNCIA JUDICIAL VA SER RECORREGUDA PER ALBERTO





Un dels detalls que també cal tenir en compte en el cas d'Alberto és que havia recorregut la sentència per desnonament. L'home vivia en un pis públic, el contracte de lloguer del qual estava a nom de la seva mare, i se l'acusava d'ús fraudulent de l'habitatge.





El febrer d'aquest any l'Institut Municipal de l'Habitatge havia demanat a la justícia que s'executés la sentència de desnonament, tot i que aquesta no era ferma i encara tenia recorregut en els tribunals. Un detall que la regidora, Lucía Martín, no va mencionar durant la seva compareixença de dimarts.





L'equip d'Ada Colau podia haver esperat a que la resolució dels tribunals fos ferma i no executar encara el desnonament d'Alberto, però va demanar l'execució immediata de tota manera.