Mónica Alario , experta en estudis de gènere i violència sexual, està sent víctima d'una campanya d'assetjament després d'assegurar, a RTVE, que hi ha "una vinculació claríssima entre la pornografia que estan consumint els adolescents i la violència sexual en grup" (en manada ) .





Mónica Alario a RTVE @EP





" El vídeo més consumit fa uns anys a les pàgines de pornografia més visitades és una violació col·lectiva de quatre homes a una dona ", assegura l'experta, afegint que aquestes imatges van arribar a tenir "225 milions de visites, més del doble de visites que el segon vídeo més vist".









Aquestes paraules d'Alario semblen que han fet mal alguns col·lectius, que se senten atacats i interpel·lats en veure que es qüestiona un dels seus principals hobbies: consumir pornografia. Així, Mònica ha tingut a veure, en missatges que no reproduirem a CatalunyaPress , com difonien les seves dades personals a la xarxa social, a més de rebre diverses amenaces i una allau de missatges qüestionant-la com a experta.





"Hi ha 800 comentaris d'assetjament cap a mi, en 48 hores . Estan posant fotos i dades, el meu CV, un assetjament brutal. Tinc companyes fent una cosa que es diu 'certificar tweets' perquè demà pugui anar a posar una denúncia a la policia . Necessitaré que el màxim nombre de gent denunciï el tweet", explica Alario, demanant col·laboració ciutadana per frenar l' onada d'odi que està rebent.





Diferents col·lectius feministes han començat una campanya per protegir Alario, compartint la següent imatge per Twitter: