Garriga diu que Illa i Aragonès són “part activa dels problemes dels catalans”/ @EP





El líder de Vox, Santiago Abascal , ha defensat presentar una querella contra el Govern i aplicar a Catalunya l'article 155 de la Constitució "de manera permanent i sostinguda" , ja que considera que la Generalitat està al marge de la llei.





Ho ha dit en un míting del partit a l' Auditori de Cornellà de Llobregat (Barcelona ) davant de més de 600 persones, en què la formació ha commemorat el primer aniversari de la seva arribada al Parlament.





Abascal ha explicat que finalment han accedit a portar el decret llei del Govern sobre el català a l'escola davant el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) com demanava Cs, encara que considera que és un organisme que no hauria d'existir, però ha sostingut que el que cal fer querellar-se contra el Govern i aplicar el 155 "fins al restabliment de l'ordre constitucional".





"Fins a la recuperació de les llibertats per a tots els catalans, molt especialment per als nens, que no poden estudiar a la seva llengua materna", ha afegit. El dirigent de Vox ha alertat que "avui Catalunya segueix al marge de la llei" per culpa de l'independentisme i dels partits que, al seu parer, han estat còmplices o no van saber enfrontar-se al procés independentista del 2017.





En aquest sentit, ha carregat contra el PP per haver "representat la rendició de l'Estat perquè quan els van donar un cop d'Estat no van ser capaços de reaccionar com calia", contra Cs perquè considera que van llençar la tovallola i se'n van anar a Madrid malgrat guanyar les eleccions catalanes del 2017, i contra el PSC, que han titllat de crossa i còmplice de l'independentisme.





Així mateix, ha replicat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per haver parlat de nacionalitat catalana fa unes setmanes al Reunió Cercle d'Economia a Barcelona: "Als que vénen des de Madrid o des de Galícia a parlar baixet, a postrar-se davant la burgesia catalana còmplice del separatisme ia parlar-los de la nacionalitat catalana. L'única nacionalitat de Catalunya és l'espanyola”.





"No venim aquí a dir als acomodats que són una nacionalitat, venim a dir que cal aplicar les lleis", ha subratllat, i ha afirmat que Catalunya té una identitat espanyola indissoluble, que és una regió d'Espanya i sempre n'ha format part d'ella.





IGNASI GARRIGA





També ha intervingut el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, que ha assegurat que “ni (Salvador) Illa ni (Pere) Aragonès són la solució per a Catalunya, ja que són part activa i fonamental dels problemes dels catalans”.





Ha assegurat que actualment "no hi ha ni llibertat política, ni social, ni cultural a Catalunya", cosa que ha atribuït tant a l'independentisme com al PSC, per la qual cosa insisteix que la presència de Vox al Parlament és una oportunitat per a revertir aquesta situació.





A més, ha acusat l'independentisme, així com el PSC --que titlla com el seu cooperador necessari--, d'utilitzar l'educació per "adoctrinar a les escoles i enfrontar entre bons i mals catalans", i ha fet una crida a apartar les ideologies polítiques de leducació.

Garriga també ha criticat els partits que parlen de nacionalitat catalana: "Que es dilueixin", ha dit en al·lusió vetllada al PP.





DOCUMENTAL DE L'ANY AL PARLAMENT



A l'acte, han emès el documental titulat 'Només és el principi', que la formació ha elaborat sobre l'acció que ha fet el grup liderat per Ignacio Garriga al Parlament aquest primer any de legislatura.





Durant el míting, els assistents han llançat consignes com 'Puigdemont a presó' i 'Cal votar Vox', mentre que Abascal ha estat corejat a crits de 'President'.





Fora de l'auditori, unes 150 persones s'han manifestat contra la presència de Vox a Cornellà convocades per Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR).