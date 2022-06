Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s'ha adherit a la Carta de la Diversitat per reafirmar el compromís amb la igualtat i la inserció laboral , segons un comunicat de l'empresa aquest dijous.





Aquest document és un decàleg de principis que firmen entitats i institucions a nivell europeu per visibilitzar el seu compromís en aquestes temàtiques, i fins ara l' han signat més de 13.000 empreses i institucions.





La presidenta d'FGC, Marta Subirà , ha explicat que l'empresa treballa per ser diversa i inclusiva : “No podem treballar per atendre una clientela diversa i amb perspectiva inclusiva si internament no ho gestionem d'aquesta manera”.





El foment de la diversitat és un dels eixos d'actuació de l'Estratègia d'Activisme, un full de ruta amb què la companyia vol posicionar-se com una “empresa activista” en matèria de responsabilitat social.





FGC compta amb el 100% de les estacions i trens adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i amb un pla d'igualtat per ser una empresa paritària el 2025.