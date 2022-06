31 persones han passat la nit de dimecres a dijous al pavelló 3 de la Fira de Lleida, el qual ha estat habilitat per l'Ajuntament de la ciutat per a persones que arriben d'altres localitats per treballar en la recollida de la fruita.





El primer dia en què estava funcionant l'operatiu municipal van passar pel pavelló 36 persones, de les quals 31 han estat autoritzades a dormir i una només volia el servei de dutxa.





Una de les persones ha necessitat suport jurídic i dues més n'han demanat assessoria laboral, segons ha informat l'Ajuntament a Europa Press.





El pavelló, que estarà operatiu fins al 31 d'agost, té una capacitat per 122 llits i ofereix consigna, bugaderia, connexió a Internet, esmorzars i sopars.





La regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030, Mariama Sall, va explicar dimarts en la presentació del dispositiu que les persones que arribin podran dormir a l'equipament fins a set nits, ampliables en funció de la valoració dels professionals.