“Hem de parlar de Putin. És veritablement necessari. No només perquè, ens agradi o no, és una de les persones més importants del planeta, ni tampoc per l'impacte geopolític de la batalla que està lliurant amb occident amb fanfarronades i enganys, amb mems i diners, sinó també perquè s'ha convertit en un símbol planetari que cadascú defineix al seu gust” diu Mark Galeotti a “Hem de parlar amb Putin” (Capità Swing), un petit volum on tracta d'oferir claus per comprendre millor aquest personatge del qual tots parlen i molt pocs coneixen en realitat perquè no és un jugador d'escacs, sinó de judo, cosa que el fa ser oportunista i impredictible, cosa que “explica per què tantes vegades som incapaços d'anticipar els seus moviments”.









Recorda dels seus orígens al KGB i opina que “domina algunes de les tècniques d'un agent de seguretat ben entrenat, sobretot a l'hora de detectar la vulnerabilitat de la gent i servir-se'n, però la seva experiència procedeix de l'últim KGB el motor del qual ja no eren les glòries i somnis marxistes leninistes, sinó el corrupte interès personal”. Segueix estant molt identificat amb els chequistes i és un fan dels espies, però en el seu exercici professional mai no va arribar a ser un James Bond soviètic perquè mai no va tenir gaire experiència sobre el terreny i la seva activitat va estar limitada a la gestió dels serveis.





Desmenteix que sigui comunista en sentit ideològic. "Més aviat sembla trobar a faltar l'ordre d'aquell temps i per descomptat li fa mal la pèrdua de la condició de superpotència indiscutible que ostentava la Unió Soviètica". Però “darrere del tron de Putin no hi ha cap personatge concret que mou els fils, ni tampoc cap filosofia o filòsof concret que modelin el seu pensament”. És, això sí, “un patriota visceral que creu que Rússia hauria de rebre la consideració de gran potència no pel poder militar, l'economia o cap indicador concret, sinó pel fet de ser Rússia”, encara que és conscient que Occident és més poderós que el seu país, un gegant amb peus de fang on el 90% de la seva riquesa està en mans del 10% dels seus habitants.





El considera l'“home de la mil màscares”, pragmàtic, que adopta “la posi de l'aventurerisme i que no s'esvaeix per res” però que en el fons és prudent i té aversió al risc (aquest assaig va ser redactat abans de la invasió de (Ucraïna), accepta i encobreix la corrupció i admet fins a cert punt els seus enemics, però no tolera la traïció. “Putin no és un tirà que assassina indiscriminadament” perquè és un “autòcrata compassiu”, malgrat que ha acceptat o tolerat que altres ho facin per ell. El problema és que “en gran mesura se'l valora no com a home, ni com a polític, sinó com una icona de Rússia” del qual els ciutadans corrents no són “fervents seguidors”, sinó més aviat “víctimes”.





A les darreres pàgines hi ha una addenda sobre la guerra d'Ucraïna, que el porta a afirmar que “Putin es va equivocar no perquè hagi perdut el judici, sinó perquè se li va permetre prendre decisions aparentment racionals sobre la base de múltiples errors d'apreciació respecte a la situació real… S'havia envoltat de subordinats submisos, falcons com ell, i aduladors ambiciosos que competien entre ells per l'oportunitat de dir-li no allò que necessitava escoltar, sinó allò que volia sentir”. I el conceptua finalment com un “homenet gris”.





Capità Swing publica alhora una altra obra de Galeotti: “Breu història de Rússia. Com entendre la nació més complexa del món”, un assaig breu però redactat amb un coneixement excel·lent del passat d'aquest gegant euroasiàtic i un bon coneixement de la seva gent per ciència pròpia de l'autor.