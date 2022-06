Des de fa algun temps és possible comprovar com els professionals del teatre, com estan fent els de la lírica, han assumit el repte de posar sobre un escenari els grans autors clàssics amb ple respecte a l'essència dels seus valors fonamentals, però amb una vestidura contemporani. El que a alguns pot semblar un atreviment inaudit és, en realitat, una cosa que permet, al contrari, constatar una realitat evident: que aquelles obres mantenen plena vigència per la senzilla raó que expressen passions humanes imperecederes. Només cal canviar allò accessori per fer-les plenament actuals.





La Brutal és una companyia privada –els seus responsables insisteixen molt en aquest caràcter, i fan bé– amb deu anys de funcionament, en el transcurs dels quals han muntat un total de 24 espectacles, dels quals 18 van ser produccions pròpies i la resta, coproduccions. I ho han fet mantenint un interès permanent pel teatre clàssic tractant, això sí, de revisar-ho amb estètiques i valors contemporanis, de Shakespeare a Wilde, passant per Moliere, tot això sense oblidar també els grans creadors del nostre temps.





Amb el precedent d'haver muntat Timó d'Atenes, reprenen de nou el dramaturg de Stratford on Avon amb una de les seves obres més representades, Romeu i Julieta utilitzant una nova traducció de l'original al català. Li van encarregar a Yannick García, que ha reconegut que complir aquesta tasca sobre un text de Shakespeare és una cosa que “talla la respiració”. El treball no ha estat fàcil: “Al principi vaig fer una versió que conservava la rima original ja que, al cap ia la fi, és la tercera obra amb més rèpliques envers tot el corpus de l'autor. No l'he esborrada, i ho dic per si algú li pica la curiositat. Però treballant el text amb David Selvas, el director, i Joan Yago, el responsable de la dramatúrgia, vam decidir rebanar capes, despullar d'artifici el text procurant que brillés amb una resplendor natural, encara que la cosa no ha estat senzilla tenint en compte les rimes internes , els dobles sentits, els jocs de paraules…”. En definitiva, que és “una obra molt complexa l'essència de la qual hem mantingut, però, amb absoluta fidelitat”.









Selva, per la seva banda, ha posat l'accent que el text shakesperià va molt més enllà d'una història romàntica perquè “parla bàsicament de violència per mantenir unes estructures socials preestablertes i operatives -representades pels Capulets i els Montagú-, i de la violència necessària per trencar i acabar definitivament amb aquestes estructures”. Afegeix que “possiblement el que m'emociona més d'aquest text és el crit desesperat dels dos protagonistes per canviar les coses i el preu que estan disposats a pagar per això. I en aquest sentit crec que Julieta és la més valenta. També m'emociona el paper que tenen els altres personatges que, d'una manera o altra, intenten donar suport als joves en el seu intent de voler canviar-ho tot”. En tot cas “la mort de Julieta no és només per amor, sinó com a conseqüència de la podridura familiar”. El director considera que “Romeu i Julieta” resulta particularment oportuna en una època com la present en què s'adverteix un canvi de paradigma en molts ordres de la vida.







Yago, per part seva, ha explicat que el treball desenvolupat ha exigit un procés d'elaboració complex, en què no han escassejat els dubtes, però que ha resultat divertit i enriquidor. El resultat és una obra molt àgil on l'acció no decau ni un moment.





Amb Emma Arquillué i Nil Cardoner als papers principals, el repartiment inclou així mateix Guillem Balart, Anna Barrachina, Albert Baró, Pau Escobar, Adrián Grösser, Xavi Ricart i Andrew Tarbet.





Romeu i Julieta estarà al Teatre Poliorama des del 10 de juny fins a principis d'agost.