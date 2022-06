El líder del PSC, Salvador Illa , ha demanat aquest dimecres pas per a la política "d'acords, aliena a l'insult i que respiri municipalisme" fent referència que "aquesta representa" el candidat del PSOE-A a la presidència a les eleccions autonòmiques del 19J, Juan Espases .





Salvador Illa @ep





Així ho ha afirmat Illa en un míting a Cadis, on ha indicat que “ Catalunya no seria el que és sense Andalusia” de la mateixa manera que ha assegurat que “el PSC és el que és gràcies a Andalusia ”, segons ha traslladat el PSOE a un comunicat.





En el seu primer acte com a primer secretari de PSC fora de Catalunya, ha elegit participar a la campanya de les andaluses perquè "PSC i PSOE-A són germans".





" La força del socialisme es mama al PSOE Andalusia en una lluita que porta a no rendir-se ", ha advertit, per subratllar que "no els sortirà bé perquè no coneixen la força dels 45.000 militants, dels més de 400 alcaldes , la maquinària, l'organització, la potència i l'hegemonia”.





"No coneixen la força d'unes idees, com és de bonic lluitar per a la igualtat dels ciutadans, el sentiment socialista andalús que jo admiro i reconec amb sana enveja que ho voldria per al PSC", ha manifestat davant el públic reunit a la Casa d'Iberoamèrica de la capital gaditana.





Sobre les "preteses enquestes", Illa ha dit que "les urnes són transparents i estan buides". "Les eleccions la decideixen els ciutadans i a alguns se'ls farà cara de sorpresa el 19 de juny", ha afirmat.





Alhora, ha cridat la mobilització perquè "hi ha molt en joc": "Un món que està canviant molt i ràpid, canvis calat, la guerra, el qüestionament dels valors de la UE, la democràcia o l'Estat del Benestar".





"Aquestes tres idees, prosperitat, el règim de partits polítics i l'Estat benestar, aquest mode de vida està sent atacat", ha dit plantejant la necessitat de "canvis de gran abast, cal la bona política, la política ha de canviar i donar resposta, segons la seva opinió, cap a quatre adreces".





Així, ha demanat “abandonar l'insult, el soroll buit i actuar amb respecte, sense caure en les provocacions, perquè es poden defensar les idees amb contundència però sense confrontació estèril”.





Illa ha apel·lat a “la política dels acords, a buscar el que ens uneix, hi ha coses que ens uneixen, la democràcia està pensada per votar acords” . I en la mateixa línia, ha reclamat "autoexigència, no donar la culpa als altres".





En opinió del que fos ministre de Sanitat, “la política de després de la pandèmia que s'ha d'anar obrint pas a Espanya té a veure amb el municipalisme”.





"La bona política la vaig aprendre a la meva etapa municipal, els alcaldes no es poden despistar, perquè el veí et crida l'atenció", ha indicat per evocar "aquesta política de la proximitat, on escoltes i detectes el que volen".





" Em reconec en l'estil de fer política de Juan Espadas que ha estat vuit anys a peu de carrer ", ha assenyalat, alhora que ha destacat els seus valors de "serenitat, d'esperit constructiu, una política útil que no busca la bronca, que en vol més i que no es conforma".





Per la seva banda, el cap de llista al Parlament andalús, Irene García, ha demanat un "crit unànime" dels demòcrates a les urnes i ha defensat que "aquesta és una terra de gent treballadora, on la sanitat no és una xacra amb la que cal acabar".





"Fem que aquesta revolució sigui nostra", ha manifestat, després d'agrair la presència del secretari general d'UGT, Antonio Pavón, "pel paper fonamental" dels sindicats en "anar de la mà en la creació d'ocupació estable".





La candidata ha ironitzat sobre "el mal que ha assegut a Moreno el pla d'ocupació de 50 milions aprovat en consell de ministres perquè no sap gestionar-ho". "Fins en dues vegades no ha tramitat els plans d'ocupació dels PGE aprovats pel Govern de Sánchez, cosa que Rajoy sempre va negar a aquesta terra", ha postil·lat.





El secretari general del PSOE de Cadis, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordat que avui fa quatre anys de la moció de censura i l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa, "per tancar una etapa de corrupció en aquest país".





Aquesta efemèride li ha donat peu a apuntar tres xifres que “cal celebrar”. Aix, s'ha referit als "20 milions de cotitzants" a la Seguretat Social "amb una ocupació millor de la que hi havia abans més estable gràcies a la reforma", al 50 per cent de contractes "que se firmen a dia d'avui són indefinits ia la pujada del Salari Mínim Interprofessional a mil euros.





Per això, entén que cal "acudir al carrer a demanar suport també per al Govern de Sánchez injuriat per una dreta que no reconeix la moció ni les dues eleccions generals amb majoria de vots socialistes perquè es creuen que el poder és una cosa seva ".





Per part seva, el secretari local José Ramón Ortega, diputat al Congrés, s'ha referit a la reunió de la Interparlamentària que avui ha presidit Pedro Sánchez. Així mateix, ha rememorat les comissions de Sanitat en què compareixia Salvador Illa com a ministre "donant la cara i on vam tenir la sort d'aprendre d'un polític diferent, a qui van anomenar de tot, li deien filòsof com si fos un insult algú que sap pensar ".





El diputat del PSOE ha resumit la intencionalitat del PSOE de Cadis en convidar-lo a aquest acte perquè considera que "agrada el seu estil". "Això és també el que volem per a Andalusia i ens ajudarà a aconseguir-ho el 19 juny", ha conclòs.