El moment on recordo de Rocío Jurado on Rocío Flores s'ha emocionat/ @Telecinco





S'han complert 16 anys de la mort de Rocío Jurado la seva nita Rocío Flores, no ha pogut contenir les llàgrimes al veure la seva àvia en vídeo amb els millors moments.







“Què hauria canviat si seguís viva?” , li ha preguntat Sonsoles Ónega. “Tot, és una cosa que sempre he dit, que, si estigués viva, no hauria passat res, tot hagués estat diferent”, assegura la filla d'Antonio David Flores.





“Creus que tindries relació amb la teva mare?”, ha volgut saber la presentadora. “Imagino que sí, perquè ella el que portava per bandera era la unió de la família. Hauria fet tot i més perquè la família no es trenqués. Al final, el fet de tenir una àvia coneguda és un privilegi perquè sempre la podem recordar, que gent anònima al final, no té aquestes possibilitats”, ha agraït Rocío entre llàgrimes.





“ En tinc molts records i són tots molt positius. Jo he de dir a la ganti que el major temps dels nou anys que vaig viure amb la meva àvia, ha estat amb ella. Tota la meva infància equival estar al seu costat. Tant per a David com per a mi, crec que és la persona més important que hem tingut ”, afirmava emocionada Rocío Flores.