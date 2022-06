Eduardo Zaplana @ep





El Jutjat d'Instrucció número 8 de València ha processat l'exministre de treball amb el PP i 'expresident' de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana pel conegut com a cas Erial.





Així es desprèn de la interlocutòria de processament, notificada avui a les parts, per part del Jutjat que investiga el suposat cobrament de més de 10 milions d'euros en comissions derivades de concessions d'ITV i parcs eòlics de la Comunitat Valenciana.





Al costat de Zaplana s'ha processat altres investigats com el considerat presumpte testaferro de l'expresident Joaquín Barceló ; el també 'expresident' de la Generalitat José Luis Olivas i Vicente i José Cotino , entre altres. D'altra banda, ha decretat sobreseïment provisional de la causa per a la filla de Zaplana i la seva dona en no veure indicis de delicte.