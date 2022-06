Rata - Unsplash





L' Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (Adepap) ha alertat aquest dijous que "la primavera plujosa i amb temperatures molt elevades fa preveure l'arribada amb força" dels mosquits a Catalunya, i la calor farà aparèixer també paneroles, rates i altres rosegadors.





El president de l'Adepap, Quim Sendra, ha recordat que els mosquits i les rates són transmissors de malalties, i ha defensat el paper dels professionals de control de plagues i desinfecció, "fonamental i necessari en la cura de la salut ambiental" , en un comunicat amb motiu del Dia Mundial del Control de Plagues el 6 de juny.





Segons els professionals, les freqüents precipitacions i les elevades temperatures generen hàbitats de cria adequats a la fase larvària, condicions que afavoreixen l'augment de les poblacions de mosquits adults, que són els que provoquen les "principals molèsties en les persones amb les seves picades, així com amb la possible transmissió de virus i malalties".





Davant la previsió que augmenti el mosquit tigre, el president de l'Adepap ha dit que cal evitar les acumulacions d'aigua estancada per prevenir la proliferació de mosquits, que en espècies com el tigre "en tenen prou amb xicotets tolls" , com l'aigua que queda al fons dels testos.





La població també es pot prevenir dels mosquits amb mesures com instal·lar mosquiteres a les finestres, portes i altres obertures dels habitatges, vestir peces de màniga llarga i pantalons llargs, i fer servir repel·lents d'insectes "sense abusar".





CUCARATXES





Una altra plaga que esperen que aparegui "amb intensitat" és la de l'escarabat de claveguera, i també les paneroles del cafè de colors més clars i que són més usuals a l'interior dels habitatges i en l'àmbit de la restauració: han advertit de que sortiran amb força els propers mesos, en les seves paraules.





Les paneroles poden causar contaminació creuada sobre superfícies i aliments pels hàbitats que freqüenten com els claveguerams , poden incrementar el risc de malalties i generar al·lèrgies, i Sendra ha desaconsellat l'ús d'insecticides domèstics perquè "poden traslladar la plaga a altres llocs".





ROEDORS





L'aparició de plagues de rosegadors preocupa "un any més" els experts, i especialment les rates (rata grisa i rata negra) , perquè, segons ells, s'han tornat més atrevides que mai des de l'aparició de la pandèmia , i en menor mesura, han detectat una actitud més activa dels ratolins de camp.





L'Adepap també preveu per a aquest estiu plagues de mosca negra, de xinxes dels llits i de la mosca del vinagre, i, per a finals de l'estació, auguren un augment dels casos de nius de vespa asiàtica.