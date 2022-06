La bruticía s'acumularà a carrers i platges amb la vaga de la neteja indefinida al municipi

En un acord del ple de setembre de 2021 amb el suport dels grups del govern d’ERC-Capgirem CUP- JuntsxCat, es va aprovar internalitzar el servei de neteja viària i de les platges de Vilanova i la Geltrú amb l’argument que aquesta operació faria guanyar eficiència al servei i resultaria més barata per les vilanovines i vilanovins.



Una vegada oficialitzada la internalització "sense subrogació" d’aquestes 16 persones que han estat ara acomiadades també es va aprovar una congelació salarial en els propers 8 anys.

VILANOVA ENCARREGA ARA A L'EMPRESA D'AIGÜES LA NETEJA DE PLATGES I CARRERS

Instantanea de la vaga de la neteja del 2013 a Vilanova

Els 4 sindicats representats al comitè d’empresa de Valoriza s'han movilitzat i han convocat una vaga indefinida en protesta per la situació amb el suport del PSC i de Som VNG.



Pel PSC, “La internalització aconsegueix que 16 persones, fins ara al servei, es quedin a l’atur i el personal que sí que se subroga perdi drets laborals i socials que fins ara tenien reconeguts en el conveni actual. Un 22% menys de personal en un dels serveis més importants de la ciutat no és, precisament, garantia de qualitat i quan Vilanova i la Geltrú està més bruta i abandonada que mai”. Som VNG també ha destacat que “aquestes 16 persones es queden al carrer i sense dret a l’atur incomplint el que s’havia promès”.

Una altra de les situacions que han sorprès els sindicats ha estat que l’empresa pública Companyia d’Aigües serà la que ara assumirà la neteja viària i de les platges i la que ha obligat els acomiadaments i la congelació salarial. Donat que ara la plantilla forma part de l'empresa i no es preserva el conveni col·lectiu que fins ara tenien amb Valoriza -anterior adjudicatària del servei-, i que tot just van renegociar al maig.

El sindicats majoritaris, CCOO i UGT, acusen el govern de Vilanova i la Geltrú d’aplicar polítiques neoliberals sota l’aparença de la remunicipalització de serveis. A més, també es queixen de la manca de diàleg de l’alcaldessa, Olga Arnau, així com l’existència d’amenaces i provocacions constants contra els drets i les condicions laborals dels treballadors d' empreses externes que presten servei a Vilanova.

Els treballadors acusen l'executiu local d'haver integrat el servei a l'empresa municipal d'aigües de forma "desastrosa" i en el seu comunicat, asseguren que Valoriza va presentar una proposta de subrogació de 73 treballadors, dels quals 16 finalment han estat acomiadats.

Al mateix temps, retreuen al consistori que "es negui a reconèixer" el conveni col·lectiu acordat al maig amb Valoriza, "fet que suposa una transgressió de drets, condicions de treball i econòmiques".



La regidora ha detallat que la previsió és ampliar la plantilla quan hi hagi pics de feina, com a l'estiu mitjançant una borsa de treball d'operaris i conductors, a la qual podran aspirar tots els que han quedat fora de la subrogació i gent nova.

En paraules de la regidora d'Espai Públic, Marta Jofra, s'han contractat a 57 dels 73 treballadors que hi havia fins ara perquè són els que formaven part de l'empresa quan l'any passat es va acordar la municipalització. Deixant els que no tenien contracte fix al carrer i sense dret rebtre la prestació de l'atur.

Dos serveis públics més han estat internalitzats, jardineria i recollida d’escombraries, amb resultats també negatius per la seva plantilla i en aquest sentit des de l'oposició municipal, el PSC va manifestar que “el procés d’internalització dels tres contractes dels serveis més importants de la ciutat, el de neteja viària, recollida d’escombraries i jardineria, han estat un fracàs amb majúscules”

Els treballadors de la neteja viària de Vilanova i la Geltrú han començat aquest dimecres una vaga indefinida, coincidint amb el primer dia de municipalització del servei.





LA PLANTILLA DE LA NETEJA SENSE PUJADA DE SOUS 8 ANYS I ELS REGIDORS I ASSESSORS DE GOVERN AMB "SUELDAZOS"





Olga Arnau alcaldesa de Vilanova i la Geltrú per ERC/ @AjVilanovaGeltrú





Les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 van ser guanyades pel PSC, que va obtenir 7.805 vots i set regidors. No obstant això, ERC (7.739 vots / set regidors) va ser capaç de tancar un acord de govern amb la CUP i Junts, formacions que havien aconseguit tres regidors respectivament. El pacte va donar l'alcaldia a Olga Arnau, assessora fiscal i mercantil de professió.



Consultant l'hemeroteca la primera polèmica d'aquest equip de govern va arribar just format el nou govern municipal a causa dels "sueldazos" dels regidors.























Els sous que perceben els regidors del tripartit és un assumpte espinós al municipi, tal com es va poder observar-se durant el Ple Municipal del 29 de juliol de 2019.







Aquest dia, es van aprovar les retribucions dels regidors. Van votar a favor ERC, Junts i la CUP i en contra PSC i Ciutadans; mentre que Som VNG es va abstenir.





Durant el debat, la regidora del PSC Teresa Llorens va criticar la "incoherència" de la CUP que "durant anys ha donat lliçons d'austeritat. Pel camí sembla que han deixat els principis, valors i sobretot la coherència". El PSC va criticar que els 13 regidors del nou govern municipal suposen un cost per a l'erari públic de 542.000 € "mentre el govern de l'any 2015 (amb onze regidors) tenia un cost de 333.559 euros, el nou tripartit (13 regidors) incrementarà el cost fins als 542.349 euros, i fins als 755.540 euros incloent els seus càrrecs de confiança".





I és que segons afirmava el PSC llavors, "el cost d'aquest govern, sumant els cinc càrrecs de confiança de què disposarà (un càrrec directiu, dos càrrecs de confiança a plena dedicació per a ERC i l'antiga CiU, i dues persones a mitja jornada per a la CUP) serà de 755.540 euros a l'any".





Des de Ciutadans també es va criticat el salari dels regidors que formen part del nou govern municipal i deien llavors: "Parlem de més de 53.000 € / bruts a l'any. Així que són uns 4.400 € / bruts mes aproximadament tant els presidents d'àrea com els tinents d'Alcaldia com els regidors delegats. I és aquí on no estàvem d'acord perquè cobren tots el mateix en funció, és clar, de la dedicació que hagin dit".





Afegint "l'Administració pública està jerarquitzada i per aquest motiu no és correcte que cobrin el mateix, perquè els regidors del nou govern municipal no tindran tots les mateixes funcions, obligacions i responsabilitats. Els imports haurien de ser escalonats. Imagino que els de la CUP voldran cobrar aviat els seus "sueldazos". Però abans, quan estaven en l'oposició, votaven en contra".