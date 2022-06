En un acord del ple de setembre de 2021 amb el suport dels grups del govern d’ERC-Capgirem CUP- JuntsxCat, es va aprovar internalitzar el servei de neteja viària i de les platges de Vilanova i la Geltrú amb l’argument que aquesta operació faria guanyar eficiència al servei i resultaria més barata per les vilanovines i vilanovins.







Una vegada oficialitzada la internalització "sense subrogació" d’aquestes 16 persones que han estat acomiadades també es va aprovar una congelació salarial en els propers 8 anys. Els 4 sindicats representats al comitè d’empresa de Valoriza han convocat una vaga indefinida en protesta per la situació amb el suport del PSC i de Som VNG.





Pel PSC, “La internalització aconsegueix que 16 persones, fins ara al servei, es quedin a l’atur i el personal que sí que se subroga perdi drets laborals i socials que fins ara tenien reconeguts en el conveni actual. Un 22% menys de personal en un dels serveis més importants de la ciutat no és, precisament, garantia de qualitat i quan Vilanova i la Geltrú està més bruta i abandonada que mai”. Som VNG també ha destacat que “aquestes 16 persones es queden al carrer i sense dret a l’atur incomplint el que s’havia promès”.





El govern de Vilanova va prometre inicialment que ningú no perdria la feina ni veuria afectades les seves condicions laborals però la realitat és que de les 73 persones que prestaven el servei a Valoriza s’ha passat a les 57 que ha acceptat l’Ajuntament.





Una altra de les situacions que han sorprès els sindicats ha estat que l’empresa pública Companyia d’Aigües serà la que ara assumirà la neteja viària i de les platges i la que ha obligat els acomiadaments i la congelació salarial.





El sindicats majoritaris, CCOO i UGT, acusen el govern de Vilanova i la Geltrú d’aplicar polítiques neoliberals sota l’aparença de la remunicipalització de serveis. A més, també es queixen de la manca de diàleg de l’alcaldessa així com l’existència d’amenaces i provocacions constants contra els drets i les condicions laborals de les treballadores i treballadors de les empreses externes que presten servei a Vilanova.





Dos serveis públics més han estat internalitzats, jardineria i recollida d’escombraries, amb resultats també negatius per les seves treballadores i treballadors com per exemple la jornada laboral de 35 hores. Sobre aquest fet, el PSC va manifestar que “el procés d’internalització dels tres contractes dels serveis més importants de la ciutat, el de neteja viària, recollida d’escombraries i jardineria, han estat un fracàs amb majúscules”