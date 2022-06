Un vídeo mostra el moment en què un passatger de Jet2 va ser expulsat fora d'un avió per la policia després de suposadament orinar sobre el seu germà i participar en una baralla a cops de puny.













Alfie i Kenneth Springthorpe van rebre una multa de 50.000 lliures (58.500 euros) per part de l'aerolínia després de l'incident al vol des de l'aeroport de Londres Stansted a Creta el mes passat. Ara, han aparegut imatges que mostren un dels germans sent portat pel passadís per agents de la policia grega.





L'home, de Sidcup al sud-est de Londres, es mostra inclinat en un angle de 90 graus amb els pantalons caiguts. Tot just sembla capaç de posar-se dret quan un oficial vestit de civil camina directament darrere seu per cobrir-lo mentre un altre l'arrossega fora de l'avió.





El turista que va capturar les imatges va afirmar que el personal de vol va trobar una ampolla i mitja buida de Ciroc Vodka sota els seients on estava assegut el duet disruptiu.