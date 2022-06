@renfe





Amb motiu de la celebració del Gran Premi de Catalunya de Motociclisme, els dies 4 i 5 de juny Renfe oferirà un total de 22.000 places addicionals. Aquesta programació inclou la circulació de 30 trens especials, 6 trens el dissabte i 24 el diumenge, a la línia R2 de Rodalies de Catalunya (Castelldefels – Granollers Centre).





Per a facilitar la mobilitat dels aficionats, Renfe augmentarà l’oferta habitual el diumenge 5 de juny, entre les 07.30 i les 12.00 hores per arribar al circuit i a partir de les 15.20 hores per a la tornada des de Montmeló. La programació establerta assegura una freqüència mitjana de 15 minuts per sentit a la connexió Montmeló – Barcelona a les hores en què es preveu una major afluència de viatgers.





L’increment de serveis previst pel Gran Premi de Catalunya completarà l’oferta habitual de Rodalies de Catalunya a Montmeló els caps de setmana, que consisteix en 74 trens diaris, 37 per sentit, el que representa una oferta de 81.400 places diàries.





Amb les places addicionals que s’ofereixen per assistir a aquest esdeveniment, atès que aquests trens es mouen amb energia elèctrica d’origen renovable, es podrà evitar l’emissió d’unes 130 tones de CO2 a l’atmosfera.





Per a facilitar i agilitzar l’adquisició dels bitllets, Renfe ha programat les màquines d’autovenda de manera que el primer títol de transport que aparegui en pantalla sigui un bitllet d’anada i tornada fins a Montmeló proper al Circuit de Barcelona-Catalunya. Aquest bitllet és de dues zones i per evitar confusions es reforçarà aquesta informació amb missatges específics per megafonia. Per informar i atendre els clients que ho necessitin s’incrementarà el personal d’atenció al client a les estacions de Passeig de Gràcia, Plaça de Catalunya, Sants, Clot-Aragó i Montmeló.





Per a més informació els clients poden dirigir-se a les estacions, al telèfon 900 41 00 41, app de Rodalies, als webs www.rodaliesdecatalunya.cat i www.renfe.com.